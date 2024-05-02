Госдеп США заявил, что Россия применила в Украине химическое оружие. Посол РФ назвал обвинения «одиозными»

Государственный департамент США обвинил Россию в использовании химического оружия хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Где и когда российские войска применили оружие, в ведомстве не уточнили.

Госдепартамент сообщил о применении химического оружия, объявляя о санкциях в отношении России, в том числе Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

В Госдепе подчеркнули, что ранее российские войска применяли в Украине «средства для подавления беспорядков», что также нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

«Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя», — заявили в Госдепартаменте.

Хлорпикрин, также известный как нитрохлороформ, использовался в качестве отравляющего газа в Первой мировой войне, отмечает «Настоящее время». Сейчас, как пишет РИА Новости, он широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон сделал «абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия».

Точно так же на брифинге для прессы высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области», — заявил представитель Кремля.

Украинские военные во время полномасштабной войны неоднократно обвиняли Россию в применении химического оружия, в том числе хлорпикрина. Минобороны РФ, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в применении химического и биологического оружия.

Россия официально отчиталась об уничтожении запасов химического оружия в 2017 году. При этом в 2018 году в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль, а в 2020 году в России — Алексей Навальный. Впоследствии Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в обоих случаях использовались химические отравляющие вещества из группы «Новичок», разработанные в СССР. Власти России отрицали причастность к отравлениям.