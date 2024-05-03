В Новосибирской области перед школьниками выступал участник войны, осужденный за убийство. Его обвиняли в том, что он занимался сексом с девочками-подростками. Минобразования: жалоб не поступало

Бывшая депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова опубликовала в соцсети Х письмо министерства образования Новосибирской области в ответ на ее жалобу на то, что школы региона посещает и участник войны в Украине Никита Семьянов. Он был осужден за убийство. Знакомые также обвиняли его в том, что он занимался сексом с несовершеннолетними.

В документе говорится, что к преподаванию в школах не допускаются люди, «имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию».

В министерстве сообщили, что «вопросы социального партнерства» и «проведение совместных мероприятий с гражданами и общественными организациями» находятся в ведении школ. «Руководитель учреждения вправе самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с иными организациями», — добавили в ведомстве, отметив, что от родителей школьников жалоб на «патриотические встречи» с участием Семьянова не поступало.

При этом министерство пообещало, что вопрос об организации и проведении совместных мероприятий с гражданами «будет освещен» на совещаниях с администрациями школ.

В марте 2024 года уехавшая из России жительница Новосибирска Ульяна Горбачева на фоне новостей о том, что вернувшийся с войны Никита Семьянов посещает военно-патриотические мероприятия в школах, опубликовала о нем тред. Горбачева назвала Семьянова «убийцей и насильником», который, будучи преподавателем, занимался сексом с девочками 12–15 лет. Позже бывшая жена и другие знакомые Семьянова рассказали журналистам «Медиазоны» о его прошлом, обвинив его в сексе с несовершеннолетними и абьюзе.

В чем знакомые обвинили Семьянова

«Педофил и убийца. Говоря новоязом, герой СВО» «Медиазона» рассказала, как заключенный из Новосибирска ушел на войну и потом стал «завсегдатаем патриотических мероприятий» в школах

В чем знакомые обвинили Семьянова

«Педофил и убийца. Говоря новоязом, герой СВО» «Медиазона» рассказала, как заключенный из Новосибирска ушел на войну и потом стал «завсегдатаем патриотических мероприятий» в школах

После начала полномасштабной войны в Украине в российских школах начали проводить «патриотические мероприятия». В рамках таких занятий перед школьниками в том числе выступают участники российского вторжения и наемники. Так, в феврале 2024 года стало известно, что бывшие участники ЧВК Вагнера пришли на «патриотическое» занятие в одну из школ Улан-Удэ. С собой они принесли флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили».