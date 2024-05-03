Голливудская компания Anonymous Content снимет художественный фильм о российском вторжении в Украину, продюсером которого станет Александр Роднянский.

Идея фильма, как рассказал сам продюсер в инстаграме, появилась после выхода в журнале The Atlantic статьи «Мы можем быть только врагами», написанной экспертом по российской пропаганде Питером Померанцевым. Статья, опубликованная в первые месяцы полномасштабной войны, рассказывала об «одном из множества эпизодов российской оккупации украинских сел» и «потрясала откровенной и в то время еще непривычной жестокостью оккупантов», отмечает Роднянский.

На роль режиссера будущей картины продюсер пригласил уроженца Киева Мирослава Слабошпицкого. Он уже написал сценарий к фильму под названием «Оккупация». «Каждый раз, когда я читаю его, мне становится не по себе. Потому что он абсолютно реалистичен. В нем нет картонных героев и злодеев, а только страшный рассказ об обычных людях, оказавшихся в худших из возможных обстоятельствах — военных. И о том, что происходит с людьми, получающими власть над другими», — пишет Роднянский.

По информации Deadline, съемки картины стартуют осенью 2024 года в Польше.

Продюсер Александр Роднянский — уроженец Киева и один из самых влиятельных деятелей российского кино последних десятилетий. После начала полномасштабной войны он уехал из России и открыто высказывается против российской агрессии. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Роднянского «иностранным агентом». В мае 2023-го Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера по уголовному делу о распространении «фейков» об армии РФ.

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