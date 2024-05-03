Украинские военные держат оборону под Кременной. В разрушенной и оккупированной Попасной российский ОНФ раздает куличи тем, кто там остался Семьсот девяносто девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Кадр дня. Вдовы украинских солдат занимаются арт-терапией

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается почти 800 дней. Украинские военные продолжают гибнуть, защищая страну от агрессора. Их вдовам необходима не только материальная помощь, но и другие формы поддержки. Например, в Киеве для людей, потерявших родных на фронте, проводят арт-терапию (на фото). Вдовы сами объединяются, чтобы помочь друг другу. Никто не поймет лучше, чем женщина, тоже потерявшая любимого, рассказывала телеканалу ТСН одна из участниц такой закрытой группы вдов военных «Мы вместе». По словам героини сюжета Александры, она понемногу возвращается к жизни, но боль потери не проходит. «Время не лечит вообще, эта боль как морфий, ты привыкаешь», — говорила она.

Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Пожар после российского удара по почтовому терминалу в Одессе

Российские войска почти каждый день наносят ракетные удары и атакуют дронами Одессу. Целями становятся объекты энергетической и портовой инфраструктуры, жилые и административные здания, промышленные предприятия и склады. На фото ниже — последствия одного из таких ударов, нанесенного 29 апреля 2024 года.

По обстрел попали сортировочное депо и отделение «Новой почты». Почтовая компания пообещала выплатить компенсацию за посылки, уничтоженные при обстреле. Одесская ОДА / EPA / Scanpix / LETA

Никто из сотрудников почтовой компании не погиб и не пострадал, но в Одессе в этот день из-за ракетной атаки ранения получили 14 человек ДСНС Украины / EPA / Scanpix / LETA

Украинские военные под Кременной

Российские войска весной 2022 года захватили Кременную на севере Луганской области, а затем безуспешно попытались взять под свой контроль Серебрянское лесничество, расположенное рядом с этим городом. Бои за лесничество с разной интенсивностью идут уже почти два года. Среди подразделений ВСУ, которые держат оборону на этом участке фронта, — бригада специального назначения «Азов», ранее защищавшая Мариуполь. «Азов» был восстановлен и в августе 2023 года, объявляла Нацгвардия Украины, «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества в Луганской области».

Украинские военные несут бревно, которое используют для укрепления защитных сооружений, построенных в лесу Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters / Scanpix / LETA

Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters / Scanpix / LETA

На территории Серебрянского лесничества построены и подземные укрепления, где бойцы ВСУ могут отдохнуть в перерыве между боевыми действиями Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters / Scanpix / LETA

Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters / Scanpix / LETA

Оккупированная Попасная

Весной 2022 года российские войска захватили Попасную в Луганской области. Город после нескольких месяцев ожесточенных боев был почти полностью разрушен.

В августе 2022 года в администрации самопровозглашенной ЛНР заявляли , что город, вероятно, не будут восстанавливать, так как «особо смысла нет». В сентябре министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин привел Попасную как пример городов, которые восстанавливать не имеет смысла. «Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем», — заявил он Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В марте 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий, в числе прочего, стройкомплекс, объявил , что Попасную все-таки собираются «восстановить». «Все, кто захочет вернуться и работать, — мы всем поможем восстановиться», — сказал Хуснуллин, пообещав выплачивать за разрушенные дома в частном жилом секторе компенсации в размер 45 тысяч рублей за квадратный метр (около 450 евро). «Можем выделить деньги, люди могут строить», — сказал он Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Точных данных о том, сколько человек остаются в разрушенной Попасной, по состоянию на 3 мая 2024 года, в открытых источниках нет. Тесно связанное с властями РФ общественное движение «Народный фронт» (ОНФ) к Пасхе, которую православные и греко-католики отмечают в 2024 году 5 мая, привезло в Попасную куличи Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.