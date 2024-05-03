Украинские военные держат оборону под Кременной. В разрушенной и оккупированной Попасной российский ОНФ раздает куличи тем, кто там остался Семьсот девяносто девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Кадр дня. Вдовы украинских солдат занимаются арт-терапией
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается почти 800 дней. Украинские военные продолжают гибнуть, защищая страну от агрессора. Их вдовам необходима не только материальная помощь, но и другие формы поддержки. Например, в Киеве для людей, потерявших родных на фронте, проводят арт-терапию (на фото). Вдовы сами объединяются, чтобы помочь друг другу. Никто не поймет лучше, чем женщина, тоже потерявшая любимого, рассказывала телеканалу ТСН одна из участниц такой закрытой группы вдов военных «Мы вместе». По словам героини сюжета Александры, она понемногу возвращается к жизни, но боль потери не проходит. «Время не лечит вообще, эта боль как морфий, ты привыкаешь», — говорила она.
Пожар после российского удара по почтовому терминалу в Одессе
Российские войска почти каждый день наносят ракетные удары и атакуют дронами Одессу. Целями становятся объекты энергетической и портовой инфраструктуры, жилые и административные здания, промышленные предприятия и склады. На фото ниже — последствия одного из таких ударов, нанесенного 29 апреля 2024 года.
Украинские военные под Кременной
Российские войска весной 2022 года захватили Кременную на севере Луганской области, а затем безуспешно попытались взять под свой контроль Серебрянское лесничество, расположенное рядом с этим городом. Бои за лесничество с разной интенсивностью идут уже почти два года. Среди подразделений ВСУ, которые держат оборону на этом участке фронта, — бригада специального назначения «Азов», ранее защищавшая Мариуполь. «Азов» был восстановлен и в августе 2023 года, объявляла Нацгвардия Украины, «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества в Луганской области».
Оккупированная Попасная
Весной 2022 года российские войска захватили Попасную в Луганской области. Город после нескольких месяцев ожесточенных боев был почти полностью разрушен.
Главные фотографии предыдущего — семьсот девяносто восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.