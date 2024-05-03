ФСБ заявила об убийстве «украинского диверсанта», якобы проходившего обучение в Литве и планировавшего теракт в одном из кинотеатров Риги

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники ФСБ при задержании убили подозреваемого в подготовке теракта, который, как утверждает спецслужба, был завербован украинской разведкой.

По данным ФСБ, подозреваемого (его имя не называется) вначале пытались задержать в Подмосковье, когда он забирал из тайника «средства поражения», но тогда он «оказал вооруженное сопротивление и скрылся». Позже его обнаружили в Ленинградской области, когда он, как говорится в заявлении спецслужбы, изымал «очередной схрон со средствами поражения», планируя совершить теракт на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании подозреваемый вновь оказал вооруженное сопротивление и был застрелен, сообщает ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что подозреваемый «обучался минно-взрывному и стрелковому делу» в городе Пабраде в Литве. В его переписке якобы нашли информацию о том, что «украинские террористы» планировали теракты «в православных церквях и местах пребывания русскоязычных в Прибалтике». В том числе, в планах был поджог кинотеатра в Риге во время кинопоказа, утверждает спецслужба. По данным ФСБ, целью терактов было желание «полностью искоренить все русское» в балтийских странах. Из Литвы, как утверждается, подозреваемый приехал в марте 2024 года.

В видео ФСБ, опубликованном РИА Новости, показаны несколько фотографий подозреваемого. На одном из фото он стоит на фоне таблички с названием населенного пункта в районе Клайпеды в Литве. В следующих кадрах видео слышна стрельба, затем показывается осмотр машины. Также в видео демонстрируют фрагмент переписки, в которой обсуждается некая диверсия с подрывом. Собеседник абонента в ответ на вопрос «это там или здесь» пишет: «Вообще нужно в рашке. Вот думаем, как это организовывать».

В машине подозреваемого, как утверждается, нашли пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон, а в арендованной московской квартире — карту литовского отделения шведского SwedBank.

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