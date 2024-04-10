В подмосковном Чехове разыскивают преступника, возможно, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле»

В подмосковном Чехове введен , сообщил глава городского округа Михаил Собакин.

«В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на территории г. о. Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее телеграм-каналы Baza, Shot и 112 сообщили, что в Чехове разыскивается подозреваемый в причастности к 22 марта.

По их данным, возможный пособник напавших на концертный зал Николай С. 1976 года рождения скрылся от сотрудников ФСБ вечером 9 апреля в лесу в районе поселка Мещерское в Чеховском районе. Подозреваемый может быть вооружен.

Как заявил РБК источник, близкий к МВД, в некоторых военных частях на территории Чеховского района провели дополнительный инструктаж «по поводу бдительного несения службы».

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей преступления. 4 апреля ФСБ объявила, что задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих человек, подозреваемых в пособничестве террористам.