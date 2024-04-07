ТАСС: СК возбудил дело о халатности после теракта в «Крокусе». Его фигурантами стали ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле» (статья 293 УК), сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено против ответственного за пожарную безопасность «Крокуса» и начальника пожарной команды концертного зала, пишет ТАСС. Оба находятся под подпиской о невыезде. Их имена не уточняются.

В чем обвиняются фигуранты дела, также не сообщается. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала.

По данным нескольких западных изданий, ссылающихся на американских чиновников, власти США предупреждали Россию за две недели до нападения, что именно «Крокус» может стать потенциальной целью атаки террористов.

После нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта СК возбудил дело о теракте (статья 205 УК). По нему арестованы уже 10 человек, включая четверых исполнителей, которых задержали в Брянской области в ночь после теракта. Еще нескольких арестованных обвиняют в том, что они предоставили четверым террористам квартиру и автомобиль, на котором те пытались скрыться, а также перечисляли деньги.

По данным властей, при теракте погибли 144 человека, включая шестерых детей; пострадали более 550 человек. Еще десятки человек остаются в списках пропавших без вести, родственники продолжают их искать.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка « » под названием «Вилаят Хорасан». Однако российские власти говорят об «украинском следе» в нападении. Украинская сторона какую-либо причастность к атаке на «Крокус» отрицает.

как российские спецслужбы реагировали на предупреждения

Приоритет Кремля — борьба с Украиной и оппозицией, а не с исламистами Financial Times — о том, почему российские спецслужбы допустили теракт в «Крокусе» и не восприняли всерьез предупреждения США

как российские спецслужбы реагировали на предупреждения

Приоритет Кремля — борьба с Украиной и оппозицией, а не с исламистами Financial Times — о том, почему российские спецслужбы допустили теракт в «Крокусе» и не восприняли всерьез предупреждения США