Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Пасхой, назвав бога «союзником» Украины в полномасштабной войне с Россией. Обращение украинского президента по случаю праздника опубликовали в его соцсетях и на сайте.

Зеленский записал поздравление в вышиванке. Он отметил, что Пасха символизирует «освобождение души человека от рабства зла и тьмы», а также «победу добра и справедливости, победу жизни над смертью».

Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать.

Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть.

Офіс Президента України

5 мая православные христиане, в том числе в воюющих Украине и России, отмечают Пасху.

В России пасхальная служба по традиции прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Во время службы глава Русской православной церкви патриарх Кирилл молился о защите «священных пределов» России, которая вторглась в Украину, а также призвал прихожан молиться «о властях и о воинстве».

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