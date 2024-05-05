Патриарх Кирилл во время пасхальной службы помолился о защите «священных пределов» России

Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москве «усиленно молился» о защите «священных пределов» России, которая проходит через «судьбоносные испытания», сообщает ТАСС.

«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», — сказал патриарх в проповеди после литургии по случаю Пасхи.

Глава РПЦ заявил, что сегодня верующие должны молиться также «о властях и о воинстве», и о тех, кто сегодня, в мирное для многих время, «теряет не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество». Патриарх Кирилл также выразил надежду, что Господь остановит «междоусобную брань» между Россией и Украиной.

На ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Оба позже поздравили москвичей и россиян с праздником.

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России. Глава РПЦ также призывает священников ехать на фронт, чтобы поддержать российских военных.

Украинские власти обвинили патриарха Кирилла в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Западные страны ввели санкции против главы РПЦ.

При этом священников РПЦ, которые выступают против войны, в России наказывают — в том числе лишают сана. Так, в январе с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах сняли протоиерея Алексея Уминского. Вскоре его запретили в служении и лишили сана.

Поводом для преследований Уминского стали высказывания священника в интервью бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. В нем Уминский, в частности, советовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где молятся за победу в войне с Украиной, искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе». Кроме того, Уминского обвинили в том, что он отказался читать молитву .

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Все эпизоды Судя по статистике, все меньше россиян ходят в церковь. Как это связано с тем, что РПЦ поддерживает войну с Украиной? 00:00 51:52