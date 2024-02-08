«Новая газета»: патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана священника Алексея Уминского

Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы от 13 января о лишении сана протоиерея Алексея Уминского. Об этом сообщает «Новая газета» без указания источника.

На сайте Московской епархии об этом пока не сообщается.

13 января Епархиальный суд Москвы лишил Уминского сана. Священник на заседания суда не приходил. В решении церковного суда говорилось, что Уминский лишен сана из-за отказа читать молитву «О святой Руси», которую первым в сентябре 2022 года прочел патриарх Кирилл.

5 января 2024 года Уминского сняли с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах и запретили в служении. По информации телеканала «Дождь», священника сняли с должности из-за его высказываний в интервью бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. В нем Уминский, в частности, советовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где молятся за победу в войне с Украиной, искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе».

Алексей Уминский был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах с 1993 года. Он известен своей активной общественной позицией. В частности, в апреле 2021 года Уминский призывал власти проявить христианское милосердие и допустить врачей к Алексею Навальному, который в тот момент держал голодовку в колонии. Он также не поддержал российской вторжение в Украину. В феврале 2022 года он говорил, что у него «однозначное» отношение к войне в Украине и он «не может поддержать эти военные действия».

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