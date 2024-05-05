WSJ: кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу, остановленные из-за войны. Союзники Киева опасаются, что их помощь окажется у держателей облигаций

Группа частных иностранных держателей облигаций Украины планирует потребовать от властей страны в 2025 году возобновить выплаты процентов по госдолгу, которые были приостановлены после начала полномасштабного российского вторжения, сообщают источники The Wall Street Journal (WSJ).

Группа кредиторов, среди которых компании BlackRock и Pimco, сформировала комитет и наняла юристов для ведения переговоров с Киевом. По данным издания, этим кредиторам принадлежит пятая часть еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов.

Кредиторы хотят, чтобы Киев, только что получивший помощь на более чем 60 миллиардов долларов от США, возобновил выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга. Некоторые держатели облигаций, входящие в группу, уже обсуждали эти планы с высокопоставленными украинскими чиновниками, утверждает The Wall Street Journal.

По данным газеты, кредиторы собираются получить до 500 миллионов долларов годовых в виде процентных платежей. В свою очередь представитель группы заявил, что она «рассчитывает на конструктивное взаимодействие с целью оказания помощи в решении проблемы суверенного долга Украины».

Украина собирается начать переговоры с держателями облигаций в мае, пишет издание. Сейчас советники руководства страны стараются получить согласие на сделку от США и других союзников, предоставивших Украине помощь, в том числе на поддержку экономики.

Если Киев не заключит сделку с иностранными держателями облигаций, то в августе Украина может объявить дефолт, сообщает The Wall Street Journal. Именно в августе истекает срок действия долговых каникул для держателей облигаций. Объявление дефолта негативно отразится на репутации Украины среди инвесторов и усложнит попытки властей страны получить новые займы.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году держатели государственных облигаций Украины согласились объявить долговые каникулы сроком на два года. Многие из них, пишет The Wall Street Journal, полагали, что к 2024 году война уже закончится.

Несмотря на то, что война затягивается, кредиторы с оптимизмом говорят о том, что финансовое положение Украины стабилизируется: Киев получил необходимую помощь от западных союзников, увеличил свои валютные резервы до рекордно высокого уровня, а Центробанк Украины изучает возможность отменить контроль за движением капитала в 2024 году.

Газета также отмечает, что некоторые держатели украинских облигаций предложили использовать замороженные российские активы для погашения части госдолга Украины. Однако Международный валютный фонд и ряд стран пока не поддержали эту идею.