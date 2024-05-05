Минобороны РФ объявило, что российские войска заняли поселок Очеретино в Донецкой области
Источник: Министерство обороны России
Российские военные захватили поселок Очеретино в Донецкой области, говорится в сводке Минобороны РФ за 5 мая.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино», — заявило ведомство.
Власти Украины не комментировали сообщение о захвате поселка.
О том, что войска РФ захватили поселок Очеретино, почти не встретив сопротивления, «Медуза» сообщала в военной сводке в конце апреля. Провал обороны в районе Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области.
После прорыва в Очеретино, говорится в новой сводке «Медузы», российские военные готовятся штурмовать город Часов Яр — важный укрепленный район ВСУ, который расположен на холмах к западу от Бахмута.