Минобороны РФ объявило, что российские войска заняли поселок Очеретино в Донецкой области

Российские военные захватили поселок в Донецкой области, говорится в сводке Минобороны РФ за 5 мая.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино», — заявило ведомство.

Власти Украины не комментировали сообщение о захвате поселка.

О том, что войска РФ захватили поселок Очеретино, почти не встретив сопротивления, «Медуза» сообщала в военной сводке в конце апреля. Провал обороны в районе Очеретино создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области.

После прорыва в Очеретино, говорится в новой сводке «Медузы», российские военные готовятся штурмовать город Часов Яр — важный укрепленный район ВСУ, который расположен на холмах к западу от Бахмута.

Ситуация на фронте

После прорыва в Очеретино ВС РФ готовят штурм Часова Яра. Это даст им возможность пойти в самое крупное наступление с лета 2022 года — если хватит резервов Карта боев на 4 мая

Ситуация на фронте

После прорыва в Очеретино ВС РФ готовят штурм Часова Яра. Это даст им возможность пойти в самое крупное наступление с лета 2022 года — если хватит резервов Карта боев на 4 мая