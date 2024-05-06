В захваченном россиянами Очеретино не осталось ни одного целого здания. Украинским бойцам на левом берегу Днепра пасхальные подарки доставили дронами Восемьсот второй день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Россия нанесла авиаудар по Харькову.
- La Repubblica: в НАТО впервые установили «красные линии» для вступления в войну в Украине.
- Минобороны РФ объявило, что российские войска заняли поселок Очеретино в Донецкой области.
- В Бердянске при подрыве автомобиля погиб сотрудник местной «исправительной колонии». Украинская разведка заявила, что он причастен к пыткам пленных.
- Российские власти хотят устроить серию диверсий в Европе. В планах — взрывы и поджоги критической инфраструктуры.
- По данным WSJ, кредиторы Украины потребуют, чтобы Киев возобновил выплаты по госдолгу, остановленные из-за войны.
- В Белом доме заявили, что помощь США позволит Украине начать новое контрнаступление в 2025 году.
- Войска РФ атаковали Украину дронами. В Харькове под удар попали жилые дома, в Днепре — объекты инфраструктуры. Ранены шесть человек.
- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: «У Бога на плече — шеврон с украинским флагом».
Обстрел Харькова
Российские войска последние недели почти каждый день наносят удары по Харькову. 5 мая на центр города, сообщал глава региона Олег Синегубов, были сброшены три авиабомбы. Повреждено 14 многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили, неработающий спортивный комплекс, офисные и административные здания. Пострадали, по последним данным, 16 человек.
Западные военные аналитики выдвигали версии, что Россия нарастила интенсивность ударов по Харькову в рамках подготовки к захвату города. Так, американский Институт изучения войны (ISW) в сводке 5 мая обращает внимание на сообщения о передислокации российского десантного батальона с южного фронта в Курскую область, указывая, что РФ продолжает наращивать северную группировку, которая может снова атаковать северо-восток Украины, в том числе Харьков. Однако и аналитики ISW, и ряд других экспертов сходятся во мнении, что сил на штурм Харькова у войск РФ на данном этапе войны нет. Подробнее об этом, например, рассказывалось в одном из подкастов «Медузы».
Как выглядит Очеретино
Российские войска захватили поселок Очеретино в Донецкой области в конце апреля, почти не встретив сопротивления. По одной из версий, писали украинские СМИ, российские военные воспользовались ошибкой, возникшей во время ротации украинских подразделений, оборонявших Очеретино. Провал обороны в районе Очеретино, писала «Медуза» в военной сводке в конце апреля, создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. 5 мая Минобороны РФ официально объявило о захвате Очеретино.
The Associated Press публикует сделанные с дрона снимки, судя по которым людей в Очеретино, где до начала полномасштабной войны жили более трех тысяч человек, не осталось. В поселке, свидетельствуют фотографии, нет ни одного здания, которое не было бы в той или иной степени разрушено. Дата, когда были сделаны эти фотографии, не уточняется.
В Украине отметили Пасху
В 2024 году христиане, в том числе православные и греко-католики, 5 мая отмечали Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский записал пасхальное видеообращение, в котором, в частности, напомнил, что Пасха символизирует «освобождение души человека от рабства зла и тьмы», а также «победу добра и справедливости, победу жизни над смертью». Зеленский отметил, что война сплотила украинцев, а Россия — «бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья» — теперь для них «далек навеки». «Мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал он.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.