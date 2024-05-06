В захваченном россиянами Очеретино не осталось ни одного целого здания. Украинским бойцам на левом берегу Днепра пасхальные подарки доставили дронами Восемьсот второй день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Россия нанесла авиаудар по Харькову.

La Repubblica: в НАТО впервые установили «красные линии» для вступления в войну в Украине.

Минобороны РФ объявило, что российские войска заняли поселок Очеретино в Донецкой области.

В Бердянске при подрыве автомобиля погиб сотрудник местной «исправительной колонии». Украинская разведка заявила, что он причастен к пыткам пленных.

Российские власти хотят устроить серию диверсий в Европе. В планах — взрывы и поджоги критической инфраструктуры.

По данным WSJ, кредиторы Украины потребуют, чтобы Киев возобновил выплаты по госдолгу, остановленные из-за войны.

В Белом доме заявили, что помощь США позволит Украине начать новое контрнаступление в 2025 году.

Войска РФ атаковали Украину дронами. В Харькове под удар попали жилые дома, в Днепре — объекты инфраструктуры. Ранены шесть человек.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: «У Бога на плече — шеврон с украинским флагом».

Обстрел Харькова

Российские войска последние недели почти каждый день наносят удары по Харькову. 5 мая на центр города, сообщал глава региона Олег Синегубов, были сброшены три авиабомбы. Повреждено 14 многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили, неработающий спортивный комплекс, офисные и административные здания. Пострадали, по последним данным, 16 человек.

Западные военные аналитики выдвигали версии, что Россия нарастила интенсивность ударов по Харькову в рамках подготовки к захвату города. Так, американский Институт изучения войны (ISW) в сводке 5 мая обращает внимание на сообщения о передислокации российского десантного батальона с южного фронта в Курскую область, указывая, что РФ продолжает наращивать северную группировку, которая может снова атаковать северо-восток Украины, в том числе Харьков. Однако и аналитики ISW, и ряд других экспертов сходятся во мнении, что сил на штурм Харькова у войск РФ на данном этапе войны нет. Подробнее об этом, например, рассказывалось в одном из подкастов «Медузы».

Поврежденный в результате авиаудара 5 мая жилой дом в Харькове Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Квартира в доме, пострадавшем от российской авиабомбы, сброшенной на Харьков Anadolu / ddp / Vida Press

Эвакуация пострадавшего в результате авиаудара по Харькову Yakiv Liashenko / EPA / Scanpix / LETA

Украинская прокуратура в связи с очередным ударом по Харькову ведет уголовное расследование по ч. 1 ст. 438 УК о нарушении законов и обычаев войны Anadolu / ddp / Vida Press

Как выглядит Очеретино

Российские войска захватили поселок Очеретино в Донецкой области в конце апреля, почти не встретив сопротивления. По одной из версий, писали украинские СМИ, российские военные воспользовались ошибкой, возникшей во время ротации украинских подразделений, оборонявших Очеретино. Провал обороны в районе Очеретино, писала «Медуза» в военной сводке в конце апреля, создал для ВСУ угрозу поражения почти во всей Донецкой области. 5 мая Минобороны РФ официально объявило о захвате Очеретино.

The Associated Press публикует сделанные с дрона снимки, судя по которым людей в Очеретино, где до начала полномасштабной войны жили более трех тысяч человек, не осталось. В поселке, свидетельствуют фотографии, нет ни одного здания, которое не было бы в той или иной степени разрушено. Дата, когда были сделаны эти фотографии, не уточняется.

Kherson/Green / AP / Scanpix / LETA

Kherson/Green / AP / Scanpix / LETA

Kherson/Green / AP / Scanpix / LETA

В Украине отметили Пасху

В 2024 году христиане, в том числе православные и греко-католики, 5 мая отмечали Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский записал пасхальное видеообращение, в котором, в частности, напомнил, что Пасха символизирует «освобождение души человека от рабства зла и тьмы», а также «победу добра и справедливости, победу жизни над смертью». Зеленский отметил, что война сплотила украинцев, а Россия — «бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья» — теперь для них «далек навеки». «Мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал он.

Празднование Пасхи в Лукашовке Черниговской области. Это село находилось под российской оккупацией с 9 по 30 марта 2022 года. Вознесенская церковь в центре села, построенная в начала XX века, была повреждена в ходе боев, возле нее, рассказывали «Громадське» очевидцы, российские военные расстреливали людей. Сейчас в храме в Лукашовке вновь проводят службы, в том числе и пасхальную Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жители села Красное в Черниговской области с пасхальными корзинами (в них входят колбаса, сало, хлеб, масло и сыр, а также крестики, иконы, медальоны и разнообразные обереги. Сверху корзину накрывают рушником). Российские войска пытались захватить этот украинский регион в начале полномасштабного вторжения, были вынуждены отступить, но до сих пор продолжают наносить по региону удары дронами-камикадзе и ракетами Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Празднование Пасхи в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове Olena Znak / Anadolu / ddp / Vida Press

Пасху отметили и на линии фронта. На фото пасхальный завтрак военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, дислоцированной в Донецкой области Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Война в Украине — первый в истории масштабный вооруженный конфликт, в котором противники столь активно применяют беспилотники . FPV-дроны, позволяющие операторам видеть картинку от первого лица, помогают вести разведку, они также могут нести взрывчатку — или пасхальные подарки. Именно так бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы смогли поздравить украинских военных, обороняющих плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в феврале на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным объявил , что Крынки «зачищены». Однако украинская сторона назвала эти заявления манипуляцией и фальсификацией фактов. Бойцы 126-й бригады, отправляя защищающим плацдарм в Крынках дрон с паской — пасхальной выпечкой, заявили, что это «единственный способ им там почувствовать что-то хоть отдаленно похожее на праздник», писал «Цензор.Net» Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Кладбище в Пустомытах, Львовская область, во время Пасхи Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.