Казанского ученого приговорили к пяти годам колонии по делу об «оправдании терроризма» из‑за сообщений в антивоенных чатах

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к пяти годам колонии общего режима казанского активиста и кандидата биологических наук Андрея Бояршинова из-за постов в антивоенных чатах. Об этом пишут правозащитный проект «Сетевые свободы» и местное издание «Засекин».

Бояршинова признали виновным по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Суд также запретил ему в течение двух лет администрировать сайты. Вину активист не признал. Сторона обвинения запрашивала для него шесть лет колонии.

По версии следствия, Бояршинов был администратором чатов «ПротестныйЧат | Казань» и «Протестная Казань — НетВойне», в которых он писал под ником «Андрей Ossian». В марте 2022 года, когда в Казани проходили антивоенные акции, в этих чатах появились сообщения, в которых экспертиза обнаружила «лингвистические признаки оправдания терроризма».

По данным «Мемориала», поводом для дела послужили три сообщения. «Это пример того, как надо действовать сейчас. Настоящий патриот», — написал 4 марта «Андрей Ossian» в ответ на пересланное из другого канала сообщение о москвиче, который бросил коктейли Молотова в сторону Кремлевской стены и раскидал антивоенные листовки. Два других вменяемых активисту сообщения касались новости о поджоге военкомата в Московской области и поста, в котором говорилось, что бизнесмен Александр Конаныхин объявил награду в один миллион долларов за арест президента РФ Владимира Путина.

Как пишет «ОВД-Инфо», Бояршинова задержали 17 марта 2022 года после массовых обысков у казанских активистов по делу о склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК). Через два дня Бояршинова отправили под домашний арест по делу о публичном оправдании терроризма. 29 марта суд изменил меру пресечения, отправив активиста в СИЗО. Этого добавилась прокуратура, которая мотивировала свое требование тем, что в течение последних пяти лет Бояршинов «неоднократно привлекался к административной ответственности за организацию и участие в акциях протеста». «Мемориал» признал активиста политзаключенным.

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