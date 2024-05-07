СБУ заявила, что раскрыла сеть агентов ФСБ, подозреваемых в подготовке покушения на Зеленского. Задержаны два полковника Управления госохраны Украины

Служба безопасности Украины утверждает, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, участники которой готовили покушение на президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных официальных лиц Украины.

Согласно сообщению СБУ, задержаны двое полковников Управления государственной охраны Украины — это ведомство занимается охраной высших должностных лиц. Их имена не называются.

Российские спецслужбы, как утверждает СБУ, «активно разрабатывали» планы по убийству Зеленского, главы службы безопасности Василия Малюка, руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и других. Одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей покушения среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а затем убить.

По версии СБУ, завербованный агент должен был наблюдать за перемещениями одного из высших должностных лиц и передавать российским спецслужбам эту информацию. По переданным координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. После этого место поражения должны были атаковать дроны. Вслед за этим должна была быть запущена еще одна ракета — в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Следствие утверждает, что деятельность агентурной сети курировалась из Москвы 5-й службой ФСБ.

У подозреваемых провели обыски, во время которых нашли оружие и «другие доказательства причастности в организации покушений». Их подозревают в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украина) и подготовке к теракту (часть 2 статьи 259 УК Украины).

6 мая издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщало, что СБУ задержала высокопоставленного сотрудника Управления госохраны, начальника одного из департаментов Андрея Гука по подозрению в госизмене. Его подозревают в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах (в том числе и о президенте) иностранным спецслужбам.

В апреле СБУ сообщала, что украинские правоохранительные органы совместно с польскими коллегами задержали гражданина Польши, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, подозреваемый «по собственной инициативе наладил контакт» с представителями командования ВС РФ и заявил, что готов работать на российскую военную разведку. Предполагалось, что в его задачу должны были входить сбор и передача информации о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка. Это, соответственно, должно было помочь российским спецслужбам организовать покушение на Зеленского.

Читайте также

Война Восемьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»