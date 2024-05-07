Украинские морпехи держат оборону в Херсонской области. Они используют «Гвоздики» советской разработки и ждут снаряды от западных союзников Восемьсот третий день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Минобороны России объявило о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада.

В МИД РФ вызвали посла Великобритании — из-за слов Дэвида Кэмерона о праве Украины атаковать Россию британским оружием.

В Белгородской области шесть человек погибли и 42 получили ранения в результате удара дронов по автомобилям.

Нефтегазовая отрасль в России столкнулась с нехваткой рабочих из-за конкуренции с армией и производителями оружия.

Лидер демократов в палате представителей заявил, что США будут вынуждены вмешаться в войну в случае поражения Украины.

Войска РФ нанесли авиаудар и атаковали дронами Сумскую область. Повреждена энергетическая инфраструктура, часть региона осталась без электричества.

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за развратные действия в отношении подростка, заявил, что получил на войне медаль «За спасение погибавших».

Артиллеристы ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области в числе прочих подразделений ВСУ несут боевую службу бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты. Бригада была сформирована в начале 2023 года, когда Украина готовилась к новому контрнаступлению.

Самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» стоящая на вооружении 37-й отдельной бригады морской пехоты. В марте сообщалось , что Болгария сняла с хранения «Гвоздики», чтобы передать их украинским военным. Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Издание «Фокус» в мае 2023 года писало, что 37-я бригада получила американские бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и французские «колесные танки» AMX-10RC Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Власти Украины неоднократно призывали западных союзников ускорить поставки вооружений и боеприпасов, которые замедлились в том числе из-за того, что конгресс США полгода не мог согласовать финансирование военной помощи. В апреле законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине все-таки был одобрен Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Российские государственные СМИ, в том числе ТАСС, в феврале 2024 года писали , что 37-я бригада участвовала в боях под Крынками — важном плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра — и якобы понесла тяжелые потери. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил , что Крынки «зачищены», однако украинская сторона назвала такие заявления манипуляцией и фальсификацией фактов. Подтвержденную информацию о происходящем на фронте можно узнать из свежей сводки «Медузы» Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Украинский сапер разминирует кладбище в Донецкой области

Украинские саперы убирают мины с территории кладбища в одном из населенных пунктов в Донецкой области, где шли и продолжают идти наиболее ожесточенные сражения этой войны. На то, чтобы полностью очистить территорию Украины от мин и неразорвавшихся снарядов, оставшихся на местах боев, потребуются, по оценкам специалистов, десятки (а возможно и сотни) лет.

Iryna Rybakova / AP / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / AP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Константиновки

До начала полномасштабной войны России с Украиной в Константиновке Донецкой области жили около 70 тысяч человек. Точных данных о том, сколько жителей осталось в ней сейчас, нет. Город постоянно находится под обстрелами (последствия одного из них на фото ниже). Российские войска, пишет «Медуза» в военной сводке, собираются объединить усилия Авдеевской и Бахмутской группировок, самых сильных на фронте, чтобы нанести удары в сторону Константиновки с востока и юга.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Последствия атаки дронов в Белгородской области

Власти Белгородской области ежедневно сообщают об атаках украинских беспилотников, а Минобороны РФ отчитывается об уничтоженных над регионом дронах. 6 мая беспилотники ВСУ, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Борисовском районе ударили по двум автобусам, перевозившим сотрудников агропредприятия, и легковому автомобилю. Погибли семь человек, 35 получили ранения.

Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Канал Вячеслава Гладкова в Telegram

Главные фотографии предыдущего — восемьсот второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.