Украинские морпехи держат оборону в Херсонской области. Они используют «Гвоздики» советской разработки и ждут снаряды от западных союзников Восемьсот третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Минобороны России объявило о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада.
- В МИД РФ вызвали посла Великобритании — из-за слов Дэвида Кэмерона о праве Украины атаковать Россию британским оружием.
- В Белгородской области шесть человек погибли и 42 получили ранения в результате удара дронов по автомобилям.
- Нефтегазовая отрасль в России столкнулась с нехваткой рабочих из-за конкуренции с армией и производителями оружия.
- Лидер демократов в палате представителей заявил, что США будут вынуждены вмешаться в войну в случае поражения Украины.
- Войска РФ нанесли авиаудар и атаковали дронами Сумскую область. Повреждена энергетическая инфраструктура, часть региона осталась без электричества.
- Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за развратные действия в отношении подростка, заявил, что получил на войне медаль «За спасение погибавших».
Артиллеристы ВСУ в Херсонской области
В Херсонской области в числе прочих подразделений ВСУ несут боевую службу бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты. Бригада была сформирована в начале 2023 года, когда Украина готовилась к новому контрнаступлению.
Украинский сапер разминирует кладбище в Донецкой области
Украинские саперы убирают мины с территории кладбища в одном из населенных пунктов в Донецкой области, где шли и продолжают идти наиболее ожесточенные сражения этой войны. На то, чтобы полностью очистить территорию Украины от мин и неразорвавшихся снарядов, оставшихся на местах боев, потребуются, по оценкам специалистов, десятки (а возможно и сотни) лет.
Последствия обстрела Константиновки
До начала полномасштабной войны России с Украиной в Константиновке Донецкой области жили около 70 тысяч человек. Точных данных о том, сколько жителей осталось в ней сейчас, нет. Город постоянно находится под обстрелами (последствия одного из них на фото ниже). Российские войска, пишет «Медуза» в военной сводке, собираются объединить усилия Авдеевской и Бахмутской группировок, самых сильных на фронте, чтобы нанести удары в сторону Константиновки с востока и юга.
Последствия атаки дронов в Белгородской области
Власти Белгородской области ежедневно сообщают об атаках украинских беспилотников, а Минобороны РФ отчитывается об уничтоженных над регионом дронах. 6 мая беспилотники ВСУ, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Борисовском районе ударили по двум автобусам, перевозившим сотрудников агропредприятия, и легковому автомобилю. Погибли семь человек, 35 получили ранения.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.