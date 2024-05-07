«Китай не создавал этот кризис» Си Цзиньпин приехал во Францию, где встретился с Макроном. Он отверг претензии со стороны Запада из-за сотрудничества КНР с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит и председатель КНР Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань во время визита китайского лидера во Францию Miguel Medina / AFP / Scanpix / LETA

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита во Францию отверг претензии к Китаю из-за его тесных отношений с Россией во время войны в Украине. Об этом пишет The New York Times. «Мы выступаем против использования кризиса [в Украине] для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и спровоцировать новую холодную войну», — приводит издание слова лидера Китая.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин заявил, что Китай «не является ни создателем этого кризиса, ни его стороной, ни участником».

«Но мы также не являемся сторонними наблюдателями, мы всегда активно способствовали достижению мира», — цитирует Си Цзиньпина CNN. The New York Times предполагает, что это заявление было адресовано «главным образом» США, которые считают, что Китай, помимо продолжения экономического сотрудничества с Россией, оказывает Москве военную помощь.

Макрон и присутствовавшая на встрече председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «оказали давление» на Си Цзиньпина, чтобы он использовал свое влияние на Москву для прекращения войны в Украине, отмечает The New York Times.

Президент Франции, обращаясь к председателю КНР, заявил, что «без безопасности Украины не может быть безопасности Европы». При этом он подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или ее народом, а также не стремится «свергнуть режим Путина».

По итогам переговоров Урсула фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен «использовать все свое влияние на Россию, чтобы положить конец ее агрессивной войне против Украины». По ее словам, Си Цзиньпин ранее сыграл в смягчении «безответственных ядерных угроз России». Она выразила уверенность, что китайский лидер «продолжит это делать».

Глава Еврокомиссии добавила, что необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы ограничить поставки товаров двойного назначения в Россию, которые затем попадают на поле боя. «И учитывая экзистенциальный характер угроз, исходящих от этой войны как для Украины, так и для Европы, это действительно влияет на отношения ЕС и Китая», — заключила фон дер Ляйен.

The New York Times называет «довольно необычным» то, что высокопоставленный европейский чиновник описывает войну в Украине как «экзистенциальную угрозу» европейскому континенту. По версии издания, это может быть связано с российских властей о возможном применении ядерного оружия.

Читайте также

Европа смертна. Наши ценности под угрозой. Россия не должна победить Макрон выступил с программной речью. Он говорил два часа — вот краткий пересказ

Читайте также

Европа смертна. Наши ценности под угрозой. Россия не должна победить Макрон выступил с программной речью. Он говорил два часа — вот краткий пересказ

Это был первый за пять лет визит Си Цзиньпина в Европу. После Франции он также посетит Сербию и Венгрию.

The New York Times отмечает, что несмотря на сделанные заявления атмосфера на встрече Си Цзиньпина и Макрона «была дружеской». Китайский лидер отметил, что между их странами «нет ни геополитической напряженности, ни какого-либо фундаментального конфликта». Си Цзиньпин и Макрон также выступили за «олимпийское перемирие» — приостановку всех боевых действий во всех конфликтах во время Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

В Вашингтоне считают, что Китай помогает наращивать оборонную промышленность России, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и оборудование, что позволяет Москве предпринимать «самое амбициозное расширение военного производства со времен СССР». В апреле агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден поднимал этот вопрос во время недавнего телефонного разговора с Си Цзиньпином.

«Мы считаем, что один из наиболее радикальных шагов, доступных нам в настоящее время для поддержки Украины, — это убедить Китай прекратить помогать России в восстановлении ее военно-промышленной базы. России было бы трудно поддерживать свои военные усилия без участия КНР», — сказал один из американских чиновников.

В посольстве Китая в США в ответ на эти обвинения заявили, что Пекин не предоставлял оружие какой-либо стороне российского-украинского конфликта.

В мае президент России Владимир Путин посетит Китай.

Читайте также

На фоне войны Россия еще больше сблизилась с Китаем. Путин и Си Цзиньпин теперь собираются вместе «бороться против коллективного Запада»? Китаист Темур Умаров объясняет, почему отношения двух стран куда сложнее, чем кажутся

Читайте также

На фоне войны Россия еще больше сблизилась с Китаем. Путин и Си Цзиньпин теперь собираются вместе «бороться против коллективного Запада»? Китаист Темур Умаров объясняет, почему отношения двух стран куда сложнее, чем кажутся