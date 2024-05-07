The Independent: Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки оружия

Россия больше не использует Крымский мост в Керченском проливе для снабжения своих войск на линии фронта и переключилась на сухопутные маршруты, проходящие через оккупированные восточные области Украины. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar, исследованные аналитиками украинского OSINT-агентства Molfar.

Анализ снимков показывает, что с февраля по апрель 2024 года на железнодорожной части Крымского моста, соединяющего материковую часть России с аннексированным Крымом, не было зафиксировано ни одного грузового поезда с военной техникой. Только один раз 29 февраля по мосту проезжал грузовой поезд, который перевозил около 55 цистерн с топливом.

На Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, «поэтому он больше не может служить эффективной военной мишенью для вооруженных сил Украины», считают в Molfar.

Россия значительно сократила использование Крымского моста после 17 июля 2023 года, когда несколько его пролетов обрушились в результате атаки украинскими надводными беспилотниками, говорится в отчете аналитиков.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, построенный вскоре после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семья из Белгородской области. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта. Российские власти возбудили уголовные дела о теракте. Служба безопасности Украины заявляла, что она стояла за организацией обоих взрывов.

В начале апреля британская The Guardian писала со ссылкой на источники в украинской спецслужбе, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года.

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