Гражданам России спасибо, развитие будет еще более мощным, диалог с Западом возможен (но без его высокомерия и чванства) Кратчайший пересказ инаугурационной речи Путина

Я хочу поблагодарить граждан России, хочу поклониться нашим героям — участникам . Быть президентом — огромная честь, обязанность и священный долг. Своим выбором вы подтвердили правильность курса страны. Это имеет значение сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Уверен, что мы достойно пройдем через непростой период и станем еще сильнее — и что поддержка многовековых семейных ценностей впредь будет объединять всех нас.

Мы открыты к укреплению отношений со всеми странами. Мы не отказываемся от диалога с Западом. Выбор за ними: сдерживать Россию и продолжать агрессию — или же искать путь к сотрудничеству. Разговор — в том числе по вопросам безопасности — возможен. Но на равных, а не с позиции силы, без всякого высокомерия и чванства. Мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей. Наше развитие будет еще более динамичным и еще более мощным. Мы — единый народ и вместе воплотим в жизнь все задуманное, вместе — победим.

Это сокращенный пересказ речи Владимира Путина по случаю его пятой инаугурации. Высказывания значительно отредактированы с сохранением смысла.

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Фото на обложке: администрация президента РФ