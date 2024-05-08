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На третий год полномасштабной войны с Россией в украинской армии оказалось много людей, которые не способны выполнять боевые задачи из-за проблем со здоровьем. Некоторых из них врачи признали годными к службе, несмотря на ряд хронических заболеваний. А еще есть люди, получившие ранения в ходе боевых действий. Многие из них в итоге оказываются в резервных подразделениях, которые сами военные называют «чистилищем», поскольку уволиться из армии они не могут. Весной 2024 года руководство Украины провело реформу правил мобилизации и работы военно-врачебных комиссий. Журналисты «Украинской правды» рассказали, что было до реформы — и что теперь изменится.

Антон Грицунов, парамедик из медицинской службы «Ульф» при отдельном батальоне «Волки Да Винчи», рассказал журналистам «Украинской правды», что в медпункте, которым он руководит, его каждое утро встречает очередь из военных. Кому-то нужна медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями, другие хотят «сбить» давление, а некоторые просят выдать им направление к специалисту в ближайшую больницу. По словам Антона, в первый год войны таких очередей не было. Тогда, помимо раненых, за медицинской помощью главным образом обращались люди с болью в спине или, в случае поднимающих тяжести артиллеристов, геморроем.

«Ну, может, еще у стариков, воюющих с 2014 года, были хронические заболевания. Но они их сами лечили и в случае чего могли обратиться, если были проблемы с давлением», — вспоминает Грицунов. Теперь он каждый день отправляет людей в ближайшую больницу.

Журналисты считают, что сложившая ситуация напрямую связана с проводимой в стране мобилизационной политикой, из-за которой в армии оказываются люди с хроническими заболеваниями, а военные, получившие ранение, не могут уволиться. В частности, с этим столкнулся 25-летний Богдан Цюрик, диагноз которого в справке военно-врачебной комиссии занимает 16 строк.

В июле 2023 года он был ранен в ноги, попав под артиллерийский обстрел. Пока он ждал эвакуации, рядом взорвалась мина. Он получил ранения обеих рук, плеча и головы. Из госпиталя Цюрика выписали с пятью переломами и двумя открытыми ранами. Потом ему удалось добиться направления на повторную госпитализацию, а затем — на реабилитацию. Впоследствии его отправили на прохождение врачебной комисси, которая признала его ограниченно годным.

«У меня плечо не работает, я не могу рюкзак носить, не говоря уже о бронежилете. Больно двигать челюстью. Я не чувствую пальцами курок на автомате, но это никого не волнует. Если меня не списывают, то я хочу, чтобы меня хотя бы вылечили. Но со всеми моими травмами говорят, что свою боеспособность я уже не восстановлю», — рассказал Богдан журналистам.

До войны Цюрик работал барменом в Киеве, а после полномасштабного российского вторжения записался добровольцем в территориальную оборону. После ранения он, вероятно, окажется в одном из резервных подразделений. Похожим образом сложилась судьба другого собеседника издания — Владимира, который летом 2022 года воевал в Харьковской области.

Как пишут журналисты, «активная война» для него закончилась в июне, когда он, находясь на позиции, просто попытался встать. «Я вывернул колени, порвал связки, мениск, кость надломил, — рассказал Владимир. — Бронежилет, автомат, патроны — пожалуй, килограммов 22 на мне было».

После трех операций и десяти месяцев лечения он так и не восстановился. Врачебная комиссия признала его ограниченно годным, проигнорировав тот факт, что ему противопоказана любая физическая нагрузка.

В итоге Владимир оказался в одном из резервных подразделений, которое он сам называет «чистилищем», где оказываются все те, «кого некуда девать». Сейчас его служба сводится к редким нарядам по воинской части. «Когда я шел в армию, я хотел служить в боевом подразделении, приносить пользу. Сейчас я уже не могу воевать, не могу выполнять физическую работу. А ничего не делать, получать зарплату и сидеть в части — мне это не нравится. Если я не могу физически нормально служить, я хотел бы вернуться в гражданскую жизнь. Но я не могу уволиться из армии до конца военного положения», — рассказал Владимир.

О похожем опыте говорит еще один украинский военный — Михаил. После контузии у него началось отслоение сетчатки, но он решил остаться со своими сослуживцами. «Понимаете, такие ранения у людей вокруг, что с этим глазом обращаться по поводу эвакуации было как-то неудобно. Люди даже с осколками возвращаются на позиции. Договорился, что поеду на лечение, когда будет поспокойнее. Но спокойнее не становилось — только хуже», — рассказал Михаил. Он добавил, что к марту 2023 года он, находясь в частично окруженном Бахмуте, почти полностью потерял зрение.

Спустя примерно пять месяцев после контузии Михаил начал лечение, однако он не может претендовать на получение группы инвалидности — сотрудники военно-врачебной комиссии отказались выдавать соответствующий документ, поскольку он не получил необходимое заключение от врача в течение двух недель после ранения.

Антон Грицунов рассказал журналистам, что в украинскую армию продолжают поступать новобранцы, которые не способны выполнять боевые задачи. «Сейчас в моей работе наиболее вопиющая проблема — бойцы, которых только мобилизовали, но они по состоянию здоровья просто не смогут выполнить никаких задач. Некоторые из них, честно скажем, инвалиды, просто они не получили такой статус», — заявил он.

В конце апреля Грицунов опубликовал ролик, где снят человек с тревожно-депрессивным расстройством, который дрожит всем телом. Его мобилизовали год назад. Все это время его переводили из одного госпиталя в другой, а недавно он доехал до военной части, поскольку военно-врачебная комиссия признала его полностью годным. Как пишет «УП», мобилизованный, который ежедневно принимает большое количество лекарств, должен был стать пулеметчиком, но его в итоге все же перевели в резервное подразделение.

«Резервная рота — это нечестно по отношению к этим людям. Людей бросают на какую-то низкую зарплату и не отпускают. Зачем их держат — я не понимаю. Пусть бы они там работали, жили со своими семьями. Они ведь не могут воевать», — сказал Грицунов.

Треть совершенно недееспособны. Не в медицинском плане, а в плане армейском: им ничего нельзя поручить. Трети можно поручить охранять кукурузу. Ну и, может быть, треть — это люди, которым можно дать в руки гранаты и сказать донести их до позиции.

В начале мая 2024 года вступил в силу закон «Об утверждении изменений в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ». Этот документ, среди прочего, упразднил понятие «ограниченной годности», заменив его статусом «пригоден к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, вузах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны». Всем, кого ранее врачебные комиссии признали ограниченно годными, придется пройти повторное освидетельствование и получить новый статус до февраля 2025 года.

Минобороны Украины обнародовало новый приказ, подробно разъясняющий, как должны работать врачебные комиссии после отмены «ограниченной годности». Как пишет «Украинская правда», процедура обжалования стала объективнее, поскольку повторное освидетельствование должно проводиться в другом учреждении. С другой стороны, изменилась оценка некоторых диагнозов. Например, люди с заболеваниями позвоночника, которые в некоторых случаях могли быть признаны непригодными или ограниченно годными к службе, теперь будут считаться годными.

Как работают врачебные комиссии в Украине

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