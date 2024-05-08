Премьер-министр Литвы допустила, что страна будет отказывать в ВНЖ украинцам, уклоняющимся от военной службы

Литва может начать отказывать в виде на жительство украинцам, уклоняющимся от военной службы в своей стране, пишет Financial Times со ссылкой на интервью премьер-министра страны Ингриды Шимоните.

По ее словам, украинцам может быть отказано в постоянном проживании, если Киев докажет, что они уклонялись от военной службы. Шимоните добавила, что она стремится помочь Украине обеспечить возможность обновить свои вооруженные силы и дать возможность отдохнуть тем, кто долгое время воюет. Деталей о том, как будет приниматься решение об отказе в ВНЖ, в пересказе FT не приводится, полный текст интервью с Шимоните пока не опубликован.

При этом, по словам Шимоните, Литва не будет «устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране», потому что «это было бы незаконно». Она добавила, что Евросоюз гарантирует приехавшим в страну украинцам защиту до марта 2025 года.

В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. Вслед за этим МИД Украины ограничил уехавшим за границу гражданам призывного возраста оказание консульских услуг. Оформить они могут только документы для возвращения в Украину.

В конце апреля 2024 года Шимоните во время дебатов с президентом республики Гитанасом Науседой на литовском радио LRT заявила, что страна могла бы поискать способы убедиться, что запрашивающие продление ВНЖ украинцы освобождены от мобилизации и выполнили свой долг. Науседа согласился, что Литва должна сотрудничать с Украиной «во всех смыслах».

Помощь Украине в возвращении граждан призывного возраста пообещал оказать и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он не уточнял, какие усилия будут предприняты для этого.

Reuters со ссылкой на базу данных Eurostat сообщал, что после начала полномасштабной войны в страны ЕС уехали около 4,3 миллиона украинцев, в том числе 860 тысяч взрослых мужчин.

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