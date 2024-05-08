Россия нанесла массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики в шести регионах, есть раненые

Telegram Владимира Зеленского

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на 8 мая, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. По информации украинских военных, ранены мирные жители, разрушены и повреждены многоэтажные дома и другие объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Российские войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В энергетической компании ДТЭК заявили, что Россия атаковала три теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

Всего российские войска атаковали семь регионов Украины, заявил глава МВД страны Игорь Клименко. По его словам, под удар попали объекты энергетики, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили, а также здание пожарно-спасательной части в Запорожье. Известно о трех раненых: два человека пострадали в Киевской области, в Кировоградской области пострадал ребенок.

В Киевской области, как утверждает глава областной администрации Руслан Кравченко, нет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры. «В то же время падение обломков зафиксировано в четырех районах области», — сообщил Кравченко. По его словам, ранены два мирных жителя. Они пострадали в результате возгорания объекта гражданской инфраструктуры, заявил мэр Броваров Игорь Сапожко. Как уточнил Кравченко, в области повреждена линия электросетей, в одном селе частично отсутствует электричество. Из-за падения обломков разрушен частный дом, повреждены 14 частных домов и один автомобиль.

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, 8 мая 2024 года ДСНС України

Во Львовской области российские войска атаковали два объекта энергетической инфраструктуры, заявил начальник военной администрации региона Максим Козицкий. По его словам, около пяти утра российские крылатые ракеты попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе, произошло два возгорания. Кроме того, из-за попадания российской ракеты пострадал объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Во время повторной воздушной тревоги, объявленной области в 06:27 утра, российские войска применили ракеты «Кинжал». По словам Козицкого, критическая и жилая инфраструктура не повреждены. Пострадавших нет.

В Кировоградской области в результате ракетной атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Александрийском районе, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, повреждены 13 частных домов и около 30 гаражей. Ранен восьмилетний ребенок.

В Полтавской области зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, заявил глава военной администрации региона Филипп Пронин. По предварительной информации, в области никто не пострадал.

В Винницкой области под обстрел крылатыми ракетами попали объекты критической инфраструктуры, есть попадания, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В Запорожской области в результате атаки разрушены объекты критической и гражданской инфраструктуры, по предварительной информации, никто не пострадал, заявил глава областной администрации Иван Федоров.

В Ивано-Франковской области под ракетный удар попал объект энергетической инфраструктуры, возник пожар, его оперативно локализовали, заявила глава областной администрации Светлана Онищук.

Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне утром 8 мая, заявили в компании «Укрзалізниця». В результате ударов повреждены пути и вокзал. Движение поездов между Киевом и Херсоном временно ограничили до Николаева, пассажиров будут везти до Херсона на автобусах. Кроме того, как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, из-за обстрелов в городе повреждена контактная сеть, возможны перебои с подачей электроэнергии.

Российские войска атаковали Украину 76 средствами воздушного нападения — 55 ракетами и 21 ударным беспилотником типа «Шахед», заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, войска РФ применили одну ракету «Кинжал», две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Калибр», одну крылатую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер-К», две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, а также 45 крылатых ракет Х-101/Х-555. Силы ПВО Украины, как утверждает Олещук, уничтожили 59 воздушных целей: 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, четыре крылатые ракеты «Калибр», две ракеты Х-59/Х-69, а также 20 БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный удар, назвал президента РФ Владимира Путина нацистом. «Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. <…> Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму», — заявил Зеленский.

Еще о массированных ударах РФ

Россия применяет новую тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вот как выглядят ее последствия Семьсот семьдесят пятый день войны. Фотографии

Еще о массированных ударах РФ

Россия применяет новую тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вот как выглядят ее последствия Семьсот семьдесят пятый день войны. Фотографии