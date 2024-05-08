В Донецкой области украинские бойцы сдерживают наступление под Ореховым. В Киеве хоронят 23-летнего бойца «Азова» с позывным «Колдун» Восемьсот четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента и в своей речи поблагодарил участников войны.

Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать доходы от российских активов на военные нужды Украины.

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» правозащитную организацию Freedom House.

Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки оружия, сообщила газета The Independent.

СБУ заявила о раскрытии сети агентов ФСБ. Спецслужба утверждает, что они якобы готовили убийство Владимира Зеленского.

Беларусь объявила о начале «внезапной проверки» тактического ядерного оружия.

Разрушения в оккупированной Авдеевке

Российские войска захватили Авдеевку в Донецкой области в конце февраля. Во время боев за город, которые шли много месяцев, Авдеевка сильно пострадала. Многие здания полностью разрушены. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве, в числе прочего, строительный комплекс, говорил об Авдеевке: «Город пострадал примерно так же, как Мариуполь. Считаю, что как только наши доблестные военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно все восстановить». «Восстановление» Авдеевки еще не начали, но уже назначен российский регион, который возьмет над ним «шефство» — им стала Челябинская область. Вот так Авдеевка выглядела 7 мая 2024 года.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Военнослужащий ВСУ на передовой под Ореховым

Орехов расположен рядом с линией фронта в Запорожской области. Как и Авдеевка, он почти полностью разрушен за месяцы боев. В ноябре 2023 года воюющий на стороне Украины легион «Свобода России» публиковал видео из Орехова, заявляя, что «80% города разрушено „русским миром“». Орехов, который, как предполагается, собираются штурмовать российские войска, обороняют украинские военные, в том числе боец 141-й отдельной пехотной бригады Михаил (на фото).

Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

БМП Marder в Донецкой области

Германия в рамках военной помощи передала Украине, в числе прочего, боевые машины пехоты Marder, которые, как пишет DW, считаются одной из самых эффективных и надежных БМП в мире. Первые такие машины прибыли в Украину в марте 2023 года, за этим последовали еще несколько поставок, а до конца года, сообщал в апреле концерн Rheinmetall, производящий и ремонтирующий БМП Marder, ВСУ получат еще 10 машин. БМП Marder стоят, в том числе, на вооружении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, которая участвует в боях в Донецкой области.

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Похороны солдата «Азова» в Киеве

23-летний уроженец Бердянска Андрей Левашов служил в бригаде особого назначения «Азов», которая обороняла Мариуполь. В начале мая Левашов, использовавший позывной «Колдун», погиб под Лиманом в Донецкой области. 7 мая бойца похоронили на Аллее героев на Лукьяновском кладбище в Киеве. В память о погибшем боевые товарищи Левашова, пришедшие проститься с ним, зажгли фаеры.

Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.