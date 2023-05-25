В России впервые за 30 лет не проведут авиасалон МАКС

Международный авиационно-космический салон (МАКС) перенесен на неопределенный срок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. От проведения МАКСа организаторы отказываются впервые за всю 30-летнюю историю авиасалона.

По информации собеседников издания, перенос мероприятия вызван соображениями безопасности. «Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл», — заявил один из источников издания.

Собеседники «Коммерсанта» предположили, что МАКС будет перенесен как минимум на 2024 год «или далее». Один из них допускает, что часть программы может быть представлена «в павильонном формате на одной из площадок в Москве» осенью или зимой 2023-го.

Организаторы МАКСа ситуацию пока не комментируют, источники «Коммерсанта» ожидают, что официальное решение о новых датах проведения будет обнародовано в ближайшие дни.

Как подчеркнули источники издания, организаторы избегают слова «отмена». «Перенос имеет другое юридическое значение, например, для поставщиков выставки, с которыми уже заключены контракты, и менее насыщенную экспрессивную окраску, когда речь идет лишь о превентивной заботе о безопасности, а не конце времен», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

Авиасалон МАКС, проходящий раз в два года, в 2023 году должен был пройти в 16-й раз. На авиасалоне были открытые для публики дни, МАКС традиционно посещает президент РФ.