Великобритания вышлет российского военного атташе за «злонамеренную деятельность»

Власти Великобритании собираются выслать военного атташе России из страны в ответ на то, что министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал «злонамеренной деятельностью» Москвы, пишет Reuters.

«Мы вышлем российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки», — сказал Клеверли, выступая перед парламентом 8 мая.

Кроме того, по словам министра, власти лишат статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости в Великобритании, связанных с Россией.

Также Великобритания введет новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничит срок пребывания российских дипломатов в стране.

По словам министра, Великобритания стала «чрезвычайно сложной операционной средой для российских разведывательных служб», но принятые меры «только укрепят нашу устойчивость к российской угрозе».

Клеверли добавил, что в ответ на меры Великобритании ожидает, что со стороны правительства России будут звучать «обвинения в русофобии, теории заговора и истерия», но британское правительство «не будет одурачено».

«Наш ответ будет решительным и твердым. У нас четкое послание России: прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту вредоносную деятельность», — сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, комментируя решение Лондона выслать российского военного атташе, что «Россия даст адекватный ответ».

В конце апреля двух жителей Великобритании обвинили в поджоге склада, на котором хранились вооружения, предназначенные для помощи Украине. Правоохранительные органы считают, что это агенты, действовавшие по указке властей РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова называла обвинения в причастности России к поджогу абсурдными.

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