Власти самопровозглашенной ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS, погибли три человека

В городе Ровеньки самопровозглашенной ЛНР вечером 10 мая после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, погибли три человека, сообщил назначенный Россией глава региона Леонид Пасечник.

Еще восемь человек пострадали, в их числе есть подросток. Шестеро пострадавших получили минно-взрывные травмы, двое — отравление продуктами горения, всех восьмерых госпитализировали, добавил Пасечник.

Министерство здравоохранения самопровозглашенной ЛНР ранее сообщало о семи пострадавших. Четверо из них, по словам главы ведомства Наталии Пащенко, находились в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

В результате удара повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили. К утру МЧС самопровозглашенной ЛНР отчитался, что возникший в результате обстрела пожар потушен.

По словам Пасечника, удар был нанесен ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. О том, что при обстреле были использованы кассетные боеприпасы, также пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Минобороны Украины обстрел города Ровеньки не комментировали.