Под Белгородом восемь мирных жителей пострадали при обстреле. Минобороны России сообщило, что по области выпустили 21 снаряд

В Белгороде и Белгородском районе восемь мирных жителей пострадали в результате ночного обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Новосадовый под Белгородом были ранены трое человек — две женщины и один мужчина, получившие осколочные ранения, их доставили в больницу. В поселке Дубовое госпитализированы двое мужчин. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

В Новосадовом в 21 частном жилом доме в результате обстрела выбиты окна, а также посечены фасады, кровли и заборы. В Дубовом в четырех квартирах выбиты окна. В селе Таврово к югу от Белгорода, также попавшем под обстрел, повреждены 22 частных жилых дома и четыре автомобиля. В селе Никольское поврежден один дом, в селе Стрелецкое — два автомобиля.

Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской областью был сбит 21 снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня Vampire, а также девять беспилотников. Кроме того, семь дронов были перехвачены над Курской и Волгоградской областями, сообщили в ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника были перехвачены в поселке Тим, который находится примерно в 70 километрах к востоку от Курска. Один из дронов упал рядом с хозпостройкой и повредил стекла в жилых домах.

Волгоградское издание V1 сообщает, что в ночь на 11 мая жители слышали взрывы в Красноармейском районе города. О последствиях падениях сбитых беспилотников в регионе неизвестно.