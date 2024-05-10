Российские военные начали новое наступление в Харьковской области. Его возможной целью называют создание «буферной зоны»

Пожарные, тушившие огонь после обстрела частного сектора Харькова, прячутся в подвале из-за угрозы нового обстрела. 10 мая 2024 года Viacheslav Mavrychev / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Российские войска утром 10 мая начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области. Утром об этом стали писать российские провоенные телеграм-каналы; позже Минобороны Украины признало, что россияне совершили «попытку прорыва линии обороны под прикрытием бронетехники». В украинском ведомстве утверждают, что атаки были отражены, однако «бои разной интенсивности продолжаются» и для усиления обороны в этот район направлены резервы. О том, что в Харьковской области идет «жестокий бой», заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступление россиян было остановлено артиллерийским огнем.

По сообщению украинского OSINT-проекта Deep State, российские военные «пытаются заходить и закрепляться» в населенных пунктах вдоль границы, в том числе в Стрелечье, Красном, Пыльной, Борисовке (расположены около границы со стороны Харькова), а также в Гатище и Плетеневке (расположены восточнее, рядом с городом Волчанск). По данным проекта, украинские военные уничтожили три единицы российской техники, которая двигалась вглубь области со стороны Пыльной.

Минобороны России не комментировало предполагаемое наступление.

Наступление сопровождается усилением обстрелов приграничных территорий Харьковской области. Наиболее массированному обстрелу подвергся Волчанск, который находится в пяти километрах от границы и примерно в 10 километрах от Шебекино Белгородской области. Днем 10 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате последних обстрелов в Волчанске погиб один человек и в общей сложности пятеро пострадали; еще один погибший — в селе Черкасские Тишки. Ранее в ходе ночных обстрелов пострадавшие появились в самом Харькове и в селе Липцы. По сообщению местных властей, в Волчанске из-за массовых обстрелов началась эвакуация.

Украинские источники утверждают, что Россия пока не задействовала силы, необходимые для глубокого продвижения, но не исключают, что это еще может произойти. Об этом заявил и Владимир Зеленский: «Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы на этом направлении, это факт, но наши военные, военное командование знало об этом и рассчитывало свои силы для того, чтобы встретить врага огнем».

Возможной целью наступления называют создание вдоль границы «буферной зоны», заявил Reuters высокопоставленный украинский военный. Об этом же пишут российские провоенные телеграм-каналы. По утверждению собеседника Reuters, целью российских военных может быть отбросить украинскую армию от границы на десять километров (в публикации утверждается, что россияне уже продвинулись на километр от границы). О том, что Россия может решить создать на украинской территории «санитарную зону», в марте говорил президент Владимир Путин. о его словам, это могло быть сделано, чтобы помешать украинским военным обстреливать российские приграничные районы.

В районе российско-украинской границы действует группировка российских войск «Север», о которой Минобороны РФ упоминает с апреля 2024 года. Украинские военные говорили, что группировка связана с вновь образованным в 2024 году Ленинградским военным округом, который возглавил генерал Александр Лапин — бывший командующий группировки «Центр», которого активно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров и который был снят с должности в 2022 году. Лапина называют командующим группировкой «Север» и российские провоенные телеграм-каналы.

Приграничные территории Харьковской области были захвачены войсками РФ в самом начале полномасштабного вторжения, но позже были освобождены. В 2024 году источники «Медузы» среди «российских элит» рассказывали, что высокопоставленные силовики рассматривают сценарий, при котором Россия попробует взять Харьков и после этого завершить «специальную военную операцию». Однако информации о том, что российское командование приняло такое решение, нет.

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