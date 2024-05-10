Война Восемьсот седьмой день. Онлайн «Медузы»

Министр юстиции Украины: среди украинских заключенных и людей с судимостью могут быть мобилизованы 10-20 тысяч человек

Такую оценку Денис Малюска дал в интервью «Би-би-си», подчеркнув, что это «абсолютно не просчитанные» цифры и «в зависимости от каждого сценария количество будет разное». Министр заявил, что выступает за мобилизацию заключенных в том числе из-за переполненности колоний и следственных изоляторов.

Малюска согласился, что планы властей Украины призывать в армию осужденных вызывают параллели с отправкой на войну заключенных в России, однако подчеркнул, что есть «разница в подходах». «У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили уйти, у них никого не готовили, без подготовки это было в основном просто „мясо“», — заявил он.

8 мая Верховная Рада приняла законопроект, утверждающий правила мобилизации некоторых категорий заключенных. Как пишет NV, закон предполагает, что осужденные сами смогут просить об УДО для прохождения военной службы; решение будет принимать суд. Закон не будет распространяться на осужденных, в частности, за преступления против основ национальной безопасности, за умышленное убийство двух и более людей, за преступления против половой свободы и особо тяжкие коррупционные преступления.

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