Война Восемьсот седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 мая читайте здесь.
Главные новости:
- В Харькове в результате ракетного обстрела загорелось несколько частных домов, пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина
- На нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области после атаки беспилотника произошел пожар
Министр юстиции Украины: среди украинских заключенных и людей с судимостью могут быть мобилизованы 10-20 тысяч человек
Такую оценку Денис Малюска дал в интервью «Би-би-си», подчеркнув, что это «абсолютно не просчитанные» цифры и «в зависимости от каждого сценария количество будет разное». Министр заявил, что выступает за мобилизацию заключенных в том числе из-за переполненности колоний и следственных изоляторов.
Малюска согласился, что планы властей Украины призывать в армию осужденных вызывают параллели с отправкой на войну заключенных в России, однако подчеркнул, что есть «разница в подходах». «У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили уйти, у них никого не готовили, без подготовки это было в основном просто „мясо“», — заявил он.
- 8 мая Верховная Рада приняла законопроект, утверждающий правила мобилизации некоторых категорий заключенных. Как пишет NV, закон предполагает, что осужденные сами смогут просить об УДО для прохождения военной службы; решение будет принимать суд. Закон не будет распространяться на осужденных, в частности, за преступления против основ национальной безопасности, за умышленное убийство двух и более людей, за преступления против половой свободы и особо тяжкие коррупционные преступления.
Генштаб ВСУ заявил, что Россия ночью атаковала Украину десятью ударными беспилотниками «Шахед», все они были сбиты.
Всего за сутки Россия нанесла по территории Украины шесть ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершила 127 артиллерийских обстрелов, сказано в сводке.
Минобороны России заявило, что ночью были уничтожены пять украинских беспилотников — в Брянской, Московской и Белгородской областях. Утром еще два аппарата были уничтожены средствами ПВО под Белгородом, утверждают в ведомстве.
Об отражении в районе Подольска атаки беспилотника, «летевшего на Москву», ночью также сообщил московский мэр Сергей Собянин.
На нефтеперерабатывающем заводе под Калугой после атаки беспилотника произошел пожар
По сообщению РИА Новости, на предприятии «Первый завод» загорелись три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших нет.
Внимание! На видео слышен мат.
Последствия ракетного удара по Харькову
В Харькове два человека пострадали в результате ночного ракетного удара
В результате российского ракетного удара по Харькову в ночь на 10 мая пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина, заявил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, повреждены 12 частных домов.
Кроме того, в селе Липцы Харьковской области в результате артиллерийского обстрела пострадала женщина 62 лет.
Здравствуйте! Сегодня 807-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.