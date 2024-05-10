Пожарные тушат горящие машины в Белгороде. Путин смотрит парад Победы с военными из Бучи. Украинские артиллеристы обороняются под Авдеевкой Восемьсот шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Москве прошел парад Победы. На него приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Украинский беспилотник атаковал НПЗ «Газпром Нефтехим» в Башкортостане. Также украинские дроны атаковали нефтебазу под Анапой, повреждены несколько резервуаров.

В Белгороде 11 человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ.

В Никополе в результате обстрела российских войск погибли два человека.

Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя после получения западного оружия.

В Украине создали сеть секретных заводов по производству оружия, часть из них находится под землей, выяснило испанское издание El Mundo.

Кадр дня. Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район попали под обстрел украинских войск. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела повреждены 34 квартиры, пять частных домов и 40 машин.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

День Победы на оккупированных украинских территориях

Мероприятия, приуроченные к 9 мая, прошли в Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах, находящихся под контролем российских войск.

Мемориальный комплекс Саур-Могила, самопровозглашенная ДНР AFP / Scanpix / LETA

Луганск РИА Новости / Profimedia

Мариуполь Александр Сухов / РИА Новости / Profimedia

Харцызск, самопровозглашенная ДНР Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Путин смотрит парад Победы с ветеранами Великой Отечественной и военными, которые оккупировали Бучу

В Москве прошел парад Победы. На трибуне рядом с Путиным сидели ветераны Великой Отечественной войны — участник парада 1945 года Евгений Куропатков и снайпер Александра Алешина (обоим сейчас по 100 лет). За спиной у Путина находились воевавшие в Украине старший лейтенант Чалым Чулдум-оол, майор Борис Дудко и капитан Сергей Бачериков.

Чулдум-оол служил в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Власти Украины обвиняли военных из этой бригады в том, что в марте 2022 года они почти месяц удерживали больше 360 жителей села Ягодное в подвале школы. За это это время в подвале погибли 10 человек.

Дудко — из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которую обвиняют в убийстве мирных жителей во время оккупации Бучи.

Бачериков служит в 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа и командовал огнеметной ротой.

В 2023 году рядом с Путиным на трибуне сидели ветераны НКВД и КГБ.

Вячеслав Прокофьев / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский вручает награды родным погибших военных

8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (эта памятная дата в стране перенесена с 9 мая), президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена военным и родственникам погибших в результате полномасштабного российского вторжения.

Пресс-служба президента Украины

Украинские артиллеристы под Авдеевкой

Территория под Авдеевкой в Донецкой области остается одним из самых опасных для ВСУ участков фронта. Саму Авдеевку российские войска захватили в феврале (во время боев за город многие здания были полностью разрушены), а в апреле оккупировали поселок Очеретино.

Украина обороняется в том числе силами 47-й механизированной бригады, которая получила западное оружие — танки «Леопард-2» и боевые машины пехоты «Брэдли», а также усилиями артиллерийских бригад (на фото).

В 806-й день войны украинские военные на авдеевском направлении отразили 20 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово, утверждает в своей сводке Генштаб ВСУ.

Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Стена памяти павших за Украину

Стена памяти павших защитников Украины появилась в Киеве в 2014 году в виде большого баннера с несколькими десятками фотографий. Через год мемориал перенесли к Михайловскому Златоверхому монастырю, а в 2020 году его реконструировали. Сейчас на стене несколько тысяч фотографий погибших бойцов.

Женщина прикасается к портрету погибшего солдата на Стене памяти павших защитников Украины Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.