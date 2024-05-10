Пожарные тушат горящие машины в Белгороде. Путин смотрит парад Победы с военными из Бучи. Украинские артиллеристы обороняются под Авдеевкой Восемьсот шестой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Москве прошел парад Победы. На него приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
- Украинский беспилотник атаковал НПЗ «Газпром Нефтехим» в Башкортостане. Также украинские дроны атаковали нефтебазу под Анапой, повреждены несколько резервуаров.
- В Белгороде 11 человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ.
- В Никополе в результате обстрела российских войск погибли два человека.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя после получения западного оружия.
- В Украине создали сеть секретных заводов по производству оружия, часть из них находится под землей, выяснило испанское издание El Mundo.
Кадр дня. Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район попали под обстрел украинских войск. Пострадали 11 человек, в том числе 11-летняя девочка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела повреждены 34 квартиры, пять частных домов и 40 машин.
День Победы на оккупированных украинских территориях
Мероприятия, приуроченные к 9 мая, прошли в Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах, находящихся под контролем российских войск.
Владимир Путин смотрит парад Победы с ветеранами Великой Отечественной и военными, которые оккупировали Бучу
В Москве прошел парад Победы. На трибуне рядом с Путиным сидели ветераны Великой Отечественной войны — участник парада 1945 года Евгений Куропатков и снайпер Александра Алешина (обоим сейчас по 100 лет). За спиной у Путина находились воевавшие в Украине старший лейтенант Чалым Чулдум-оол, майор Борис Дудко и капитан Сергей Бачериков.
Чулдум-оол служил в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Власти Украины обвиняли военных из этой бригады в том, что в марте 2022 года они почти месяц удерживали больше 360 жителей села Ягодное в подвале школы. За это это время в подвале погибли 10 человек.
Дудко — из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которую обвиняют в убийстве мирных жителей во время оккупации Бучи.
Бачериков служит в 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа и командовал огнеметной ротой.
В 2023 году рядом с Путиным на трибуне сидели ветераны НКВД и КГБ.
Владимир Зеленский вручает награды родным погибших военных
8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (эта памятная дата в стране перенесена с 9 мая), президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена военным и родственникам погибших в результате полномасштабного российского вторжения.
Украинские артиллеристы под Авдеевкой
Территория под Авдеевкой в Донецкой области остается одним из самых опасных для ВСУ участков фронта. Саму Авдеевку российские войска захватили в феврале (во время боев за город многие здания были полностью разрушены), а в апреле оккупировали поселок Очеретино.
Украина обороняется в том числе силами 47-й механизированной бригады, которая получила западное оружие — танки «Леопард-2» и боевые машины пехоты «Брэдли», а также усилиями артиллерийских бригад (на фото).
В 806-й день войны украинские военные на авдеевском направлении отразили 20 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово, утверждает в своей сводке Генштаб ВСУ.
Стена памяти павших за Украину
Стена памяти павших защитников Украины появилась в Киеве в 2014 году в виде большого баннера с несколькими десятками фотографий. Через год мемориал перенесли к Михайловскому Златоверхому монастырю, а в 2020 году его реконструировали. Сейчас на стене несколько тысяч фотографий погибших бойцов.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.