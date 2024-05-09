El Mundo: в Украине создали сеть секретных заводов по производству оружия, часть из них находится под землей

В Украине построили сеть секретных заводов по производству оружия, часть из которых находится под землей, а другие «замаскированы под огромными декорациями». Об этом пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности.

Местонахождение этих заводов «совершенно секретно», утверждает издание.

По словам собеседника El Mundo, сейчас Украину больше всего беспокоит то, насколько эти заводы скрыты от российских войск. «Мы обнаружили несколько предателей среди рабочих», — заявил источник.

Собеседник журналистов отметил, что у Украины «есть то, чего не хватает Европе, а у Европы — то, чего не хватает нам». «Нам не хватает денег и контрактов, но Европе не хватает заводов, которые позволили бы им перевооружиться из-за российской угрозы. Здесь у нас есть опыт и ресурсы, позволяющие производить то, что они хотят, в гораздо более короткие сроки, чем на любом другом европейском заводе», — утверждает источник.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказывал, что в 2024 году Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Большинство дронов имеют дальность действия от 700 до 1000 километров, но есть модели с дальностью более 1000 километров

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