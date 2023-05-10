«Агентство»: на параде Победы рядом с Путиным сидели бывшие чекисты, не воевавшие на фронте

Ветераны, которые сидели рядом с Владимиром Путиным на параде Победы 9 мая на Красной площади, не принимали участия в сражениях Великой Отечественной войны против фашистских войск. На самом деле это бывшие сотрудники НКВД и КГБ, утверждает «Агентство».

Как выяснили журналисты, по правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. Он записался в армию добровольцем в 1942 году, но на фронт не попал. В 1944-м после окончании школы снайперов его отправили в составе НКВД во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины».

По левую руку от президента находился 88-летний Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. Он был призван на военную службу в 1953 году, после чего остался в армии и через шесть лет начал служить в КГБ. В 1968 году Зайцев участвовал во вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов. Так, он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции «Дунай», под его командованием было захвачено здание МВД в Праге. В 1970-х Зайцев возглавил антитеррористическую группу «Альфа».