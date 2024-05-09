В Москве прошел военный парад в честь 9 Мая

На Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад транслировали российские телеканалы.

По данным Минобороны РФ, в параде участвовали более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. В состав пешей колонны вошли полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков, а также сводный военный оркестр.

На параде показали 61 единицу военной техники. Среди них — бронированные автомобили «Тигр», «Камаз» и «Урал», бронемашины «Феникс» и «Линза», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы «Триумф», пусковые установки ракетных комплексов «Ярс».

Парад завершится пролетом девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Шесть самолетов-штурмовиков Су-25БМ окрасили небо над Красной площадью в цвета флага России.

Парад в честь 9 Мая в Москве проходил во время снегопада. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

На параде в Москве присутствовали президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Кроме того, на парад вместе со своей собакой приехал Александр Лукашенко.

Военные парады в честь 9 Мая пройдут в 25 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Всего в праздновании Дня Победы задействовали около 150 тысяч человек и около двух с половиной тысяч образцов вооружения и военной техники.

Первоначально мы опубликовали эту новость, когда в Москве начался военный парад. Когда он завершился, мы обновили заметку.

Военный парад в честь 9 Мая в Москве в 2024 году прошел во время полномасштабной войны в Украине, начатой Россией. Как сообщало «Агентство», парады в честь 9 Мая пройдут примерно в том же количестве городов, что и в 2023 году. В 21 региональном центре отказались от проведения парадов. В 67 регионах России отказались проводить салюты в честь Дня Победы.