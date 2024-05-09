В Белгороде в результате обстрела повреждены жилые дома, ранены восемь человек. На Кубани дроны атаковали нефтебазу

Белгород и Белгородский район попали под обстрел с украинской стороны в ночь на 9 мая, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — заявил Гладков. По предварительным данным, пострадали восемь человек: семеро взрослых и 11-летняя девочка. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы.

Гладков сообщил, что в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный дом и 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены крыши в четырех частных домах и три автомобиля.

Мэр Белгорода Валентин Давыдов опубликовал фотографии с последствиями удара по городу.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 9 мая украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка (35 километров от Анапы). По данным оперштаба, в ходе ночной атаки «около шести БПЛА были подавлены», но несколько упали на территории нефтебазы, из-за чего начался пожар. Повреждены несколько резервуаров с топливом. По предварительной информации, никто не пострадал. В 7:40 утра пожар локализовали.

В Брянской области, как рассказал губернатор Александр Богомаз, два беспилотника сбили ночью над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил, что силы ПВО обнаружили и уничтожили над регионом три украинских беспилотника. Он не привел подробности о последствиях атаки на земле.

Атаке беспилотников также подверглась Воронежская область. Из сообщений губернатора Александра Гусева следует, что режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе около шести часов.

Министерство обороны РФ утверждает, что российские силы ПВО в ночь на 9 мая уничтожили над территорией Белгородской области 15 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, а также один беспилотник. Кроме того, по утверждению российской стороны, два дрона уничтожены над Брянской областью и три — над Курской областью. Минобороны РФ обвинило в атаке Украину. В ведомстве не комментировали сообщения властей Краснодарского края и Воронежской области.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и обвиняет Киев в ударах БПЛА по регионам России. Как заявил утром 9 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинские силы ПВО сбили над Одесской областью 17 из 20 ударных дронов «Шахед», запущенных Украиной. Под удар беспилотника попал город Первомайск в Николаевской области, сообщил глава региона Виталий Ким. При атаке по Первомайску частично разрушено двухэтажное здание бывшего дома культуры, возник пожар, его потушили, пострадавших нет.

Что происходит в Белгороде

«Я сразу беру кота — и бегу» Белгород — единственный крупный город России, в который по-настоящему пришла война. Вот рассказы его жителей о том, как они спасаются от обстрелов (иногда — по несколько раз в день)

Что происходит в Белгороде

«Я сразу беру кота — и бегу» Белгород — единственный крупный город России, в который по-настоящему пришла война. Вот рассказы его жителей о том, как они спасаются от обстрелов (иногда — по несколько раз в день)