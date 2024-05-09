Война Восемьсот шестой день. Онлайн «Медузы»

Верховная рада освободила от должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова

За увольнение Кубракова проголосовали 272 депутата. В пояснительной записке к проекту постановления о его увольнении депутаты объяснили инициативу провалом региональной политики, входящей в его зону ответственности.

Народные депутаты отметили, что есть «острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой».

В Верховной раде ведомство, которое возглавлял Кубраков, хотят разделить на два: министерство инфраструктуры и министерство региональной политики.

Сам Кубраков заявил, что руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета он не был приглашен. «Всегда готов к открытому диалогу и подробному отчету о работе министерства по всем направлениям, находящимся в моей ответственности», — написал Кубраков.