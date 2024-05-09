Война Восемьсот шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 мая читайте здесь.
Главные новости:
- В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ.
- Украинские дроны атаковали нефтебазу под Анапой, повреждены несколько резервуаров.
- В Никополе, атакованном российскими войсками, два человека погибли при обстреле.
Беларусь присоединится к России на втором этапе ядерных учений, заявил Владимир Путин. Всего будет три этапа
Учения по отработке применения тактического ядерного оружия Путин назвал «плановой работой». Когда они состоятся, российский президент не уточнил.
- 6 мая Генштаб Минобороны России сообщил о подготовке к учениям с тактическим ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России. На следующий день Минобороны Беларуси объявило о начале «внезапной проверки» средств-носителей тактического ядерного оружия в вооруженных силах страны.
В Киев приехала глава Европарламента Роберта Метсола
«Сегодня Украина отмечает День Европы. Наша страна ежедневно подтверждает свою приверженность идеалам и ценностям демократии. Идеалам и ценностям, за которые мужественный, храбрый и несокрушимый украинский народ борется. И в этот важный день я рад приветствовать в Киеве президента Европейского парламента Роберту Метсолу», — написал встречавший ее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Минобороны России отчиталось о двух украинских беспилотниках, сбитых над Белгородской областью
Около 10:40 по московскому времени над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотника, заявили в Минобороны России. О последствиях атаки не сообщается.
Над Медвенским районом Курской области уничтожен «малоразмерный воздушный шар», запущенный со стороны Украины с «террористической целью», сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Верховная рада освободила от должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова
За увольнение Кубракова проголосовали 272 депутата. В пояснительной записке к проекту постановления о его увольнении депутаты объяснили инициативу провалом региональной политики, входящей в его зону ответственности.
Народные депутаты отметили, что есть «острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое занималось бы региональной политикой».
В Верховной раде ведомство, которое возглавлял Кубраков, хотят разделить на два: министерство инфраструктуры и министерство региональной политики.
Сам Кубраков заявил, что руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета он не был приглашен. «Всегда готов к открытому диалогу и подробному отчету о работе министерства по всем направлениям, находящимся в моей ответственности», — написал Кубраков.
В Херсонской области 74-летний местный житель получил ранения при обстреле жилого дома
Российские войска атаковали село Александровка Станиславской общины Херсонской области, сообщили в областной администрации.
Пострадал 74-летний местный житель, находившийся в своем доме. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения ног и головы. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.
Bloomberg: богатые россияне из-за санкций возвращают активы в РФ, несмотря на угрозу национализации
Многие богатые россияне из-за санкций, введенных Западом после начала полномасштабного вторжения в Украину, возвращают свои активы в Россию, пишет Bloomberg.
Возвращать активы в Россию, пишет издание, богатые россияне вынуждены несмотря на существующую опасность их национализации. Два миллиардера на условиях анонимности рассказали изданию, что стараются не думать о возможном изъятии своих активов в пользу государства, отметив, что сейчас могут заниматься бизнесом только в России. Другой бизнесмен, попавший под санкции, сказал Bloomberg, что пока не решил, как поступить со своими активами, но он и его семья решили начать новую жизнь в России.
Пока некоторые богатейшие россияне ищут способы оставить капиталы на Западе, другие переводят их в «дружественные» страны, например в ОАЭ, или возвращают в Россию.
Bloomberg отмечает, что власти РФ много лет пытались создать условия для возвращения выведенных из страны капиталов, в том числе создавая аналоги офшоров — специальные административные районы и давая возможность учреждать аналоги трастовых фондов.
В Москве начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад Победы. В этом году он проходит под снегом — 9 мая стал одним из самых холодных дней за последние несколько десятилетий.
Иностранные государства на параде представлены лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также на трибунах кроме Владимира Путина присутствуют лидеры пяти стран СНГ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Ожидается, что парад завершится пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений. Российские войска нанесли 60 ракетных и 90 авиационных ударов, а также совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- На купянском направлении ВСУ отбили 16 атак в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки и Берестово Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении украинские силы отразили 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества в Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах Белогоровки Луганской области; Андреевки, Верхнекаменского, Нового, Выемки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 45 атак в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Калиново, Новопокровского, Семеновки, Уманского, Нетайлово и Невельского Донецкой области.
- На новопавловском направлении украинские силы продолжают удерживать позиции в районах Красногоровки, Константиновки, Парасковеевки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где российские войска 11 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
- На ореховском направлении российские силы 19 раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.
- На херсонском направлении российские войска предприняли четыре безуспешные атаки на позиции украинских сил.
- Украинская авиация и подразделения ракетных войск нанесли удары по трем средствам ПВО, двум артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и одному важному объекту российских войск.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Российские войска за сутки нанесли 360 ударов по Запорожской области. Одна женщина получила ранения
За сутки российские войска нанесли 360 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По Веселянке, Орехову и Работино были нанесены восемь авиаударов. При авиаударе по Запорожскому району одна женщина получила ранения.
Часть населенных пунктов была атакована 125 беспилотниками. Еще часть подверглась артиллерийским обстрелам и обстрелам из реактивных систем залпового огня, сообщил Федоров. По его словам, в администрацию поступило 50 сообщений о разрушении жилья.
В Никополе Днепропетровской области два человека погибли при обстреле
Российские войска атаковали Никополь, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Погибли два человека, еще двое пострадали.
Погибшие — 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Ранения получили мужчины 39 и 67 лет.
В результате обстрела загорелся частный дом, еще два повреждены. Также, по словам Лысака, задело пять многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.
По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в ночь на 9 мая российская армия атаковала территорию Украины 20 ударными беспилотниками типа «Шахед». 17 дронов были сбиты в Одесской области, об оставшихся трех и последствиях их попадания не сообщается.
Беспилотники также атаковали Брянскую и Курскую области
В Брянской области над Клинцовским районом были сбиты два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Курской области, по данным губернатора региона Романа Старовойта, ночью обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, режим опасности атаки беспилотников был объявлен около часа ночи по московскому времени и отменен шесть часов спустя.
О пострадавших и повреждениях в результате атак главы регионов не сообщали.
В Минобороны России отчитались о двух беспилотниках, сбитых над Брянской областью и трех — над Курской. Об атаке на Воронежскую область в сообщении ведомства не говорится.
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным штаба, около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории нефтебазы, начался пожар. Повреждены несколько резервуаров, добавили в штабе. О пострадавших в результате атаки не сообщается.
ВСУ атаковали жилой район Белгорода. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку
В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле жилых домов в спальном районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, среди пострадавших семеро взрослых и один ребенок. Четверо взрослых доставлены в городскую больницу с осколочными ранениями, также в числе пострадавших 11-летняя девочка. Еще трое человек отказались от госпитализации.
В результате обстрела повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 автомобилей, уточнил Гладков. В поселке Дубовое Белгородского района в четырех частных домах повреждены кровли, а также повреждения получили три автомобиля.
Минобороны России заявило, что над территорией Белгородской области были сбиты 15 снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня Vampire и один беспилотник.
Здравствуйте! Начинается 806-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.