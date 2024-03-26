Bloomberg рассказал о черном рынке терминалов Starlink. Их могут использовать в том числе российские военные на оккупированных территориях Украины

В ряде стран возник черный рынок терминалов спутниковой связи Starlink компании Space X Илона Маска, которые можно незаконно купить и активировать, выяснил в своем расследовании Bloomberg.

Для использования спутниковой связи, как поясняет Bloomberg, компании SpaceX нужно заключать соглашения с правительствами стран. Однако там, где соглашений нет, люди используют Starlink вне официальных зон покрытия. Издание нашло многочисленные примеры незаконного использования терминалов Starlink в Йемене, Судане, Венесуэле, ЮАР, Казахстане и на оккупированных Россией украинских территориях.

В Судане спутниковую связь Starlink, по словам западных дипломатов, используют солдаты Сил быстрого реагирования. Комплекты регистрировали в Дубае, транспортировали в Уганду самолетом и затем везли в Судан, рассказали Bloomberg местные владельцы бизнеса.

Также терминалы Starlink широко используются в Венесуэле, хотя карта зон покрытия на сайте Starlink показывает, что эта страна не подключена к спутниковой связи. Однако в соцсетях рекламируются пакетные предложения на оборудование Starlink, пишет Bloomberg. Для Йемена терминалы покупают в таких странах, как Сингапур или Малайзия, а затем активируют в роуминге.

В Африке легально спутниковая связь доступна только в восьми государствах, однако в остальных эти услуги предлагают, например, посредники в фейсбуке. Регуляторы связи в странах, куда Starlink официально не пришел, предупреждают пользователей о рейдах в связи с незаконным использованием терминалов. В Зимбабве, пишет Bloomberg, цены на оборудование Starlink на черном рынке варьировались в диапазоне от 700 до двух тысяч долларов.

Об использовании российскими военными терминалов Starlink на оккупированных территориях в феврале 2024 года сообщила украинская разведка, а ранее — издание Defense One. По данным Defense One, терминалы могли поставлять в Россию через Дубай. Маск продажу терминалов российской армии категорически отрицал.

Украинские военные, в свою очередь, также используют Starlink, но на законных основаниях — эту технологию SpaceX предоставила Киеву еще в первые дни российского вторжения. Позже Минобороны США заключило со Starlink сделку на поставку в Украину оборудования, но ее условия не разглашались.

В Space X на вопросы журналистов Bloomberg о доступности терминалов на черном рынке не ответили. Однако, как пишет издание, компания обещает некоторым странам, что будет работать с ними над тем, чтобы ее услуги не попадали в определенные районы. По словам израильского чиновника, SpaceX заверила Израиль, что может определять геолокацию и отключать отдельные терминалы при обнаружении незаконного использования.

Компания Space X начала разворачивать спутниковую связь в 2019 году, и на сегодняшний день Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет через сеть из примерно 5500 спутников.

В 2022 году, как утверждалось в биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, бизнесмен тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. Сам Маск ответил, что не поручал отключать Starlink, так как в Крыму эта система и так не работает. По словам Маска, он отказал украинским военным в просьбе включить Starlink, чтобы обеспечить пролет дронов к Севастополю для атаки на российский флот.

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