МВД России объявило в розыск Оксимирона

МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров), следует из базы розыска министерства. Первым внимание на это обратило издание «Медиазона».

В базе МВД сказано, что Федоров Мирон Янович 1985 года рождения «разыскивается по статье УК», по какой именно, не уточняется. Также в карточке розыска Оксимирона не упоминается его национальность, в соответствующей графе стоит слово «нет».

В отношении Оксимирона возбудили уголовное дело за нарушение правил деятельности «иностранного агента», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Дело расследуют по статье .

Как указывает «Медиазона», в 2023 году музыканту назначили в общей сложности 80 тысяч рублей административного штрафа по двум протоколам о нарушении закона об «иностранных агентах».

Минюст РФ объявил Оксимирона «иностранным агентом» в октябре 2022 года.

Суд в Петербурге в декабре 2022 года оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» армии РФ из-за антивоенной публикации, которую музыкант разместил во «ВКонтакте» в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Суд в Петербурге в июне 2023 года запретил песню Оксимирона «Ойда», усмотрев в ней намек на нарушение территориальной целостности России.

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