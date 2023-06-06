Суд в Петербурге запретил песню Оксимирона «Ойда». В ней усмотрели намек на нарушение территориальной целостности России
Октябрьский районный суд Петербурга признал композицию «Ойда» рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) запрещенной к распространению в России, пишет «Бумага». Стриминговые сервисы будут обязаны удалить песню.
В прокуратуре, ссылаясь на экспертизу СПбГУ, сочли, что в треке музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и таким образом положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России.
Инициатором судебного разбирательства стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она написала донос на Оксимирона, усмотрев признаки экстремизма в песне «Ойда». В частности, она заявила, что в строчке «Ингрия будет свободной» содержатся «призывы отделить Санкт-Петербург от России».
В январе 2023 года Октябрьский суд Петербурга уже назначал Оксимирону административный штраф в размере 70 тысяч рублей за «призывы к сепаратизму» в песне «Ойда».
Продюсер Оксимирона Евгения Муродшоева, выступавшая ответчиком на процессе, заявляла, что уже «предприняла исчерпывающие меры» по удалению песни и не должна нести ответственность.
В декабре 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Поводом к административному делу послужил антивоенный пост во «ВКонтакте», который рэпер опубликовал в день начала российского вторжения в Украину. В октябре Минюст РФ объявил певца «иностранным агентом».