Суд в Петербурге запретил песню Оксимирона «Ойда». В ней усмотрели намек на нарушение территориальной целостности России

Октябрьский районный суд Петербурга признал композицию «Ойда» рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) запрещенной к распространению в России, пишет «Бумага». Стриминговые сервисы будут обязаны удалить песню.

В прокуратуре, ссылаясь на экспертизу СПбГУ, сочли, что в треке музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны» и таким образом положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России.

Инициатором судебного разбирательства стала глава Екатерина Мизулина. Она написала донос на Оксимирона, усмотрев признаки экстремизма в песне «Ойда». В частности, она заявила, что в строчке содержатся «призывы отделить Санкт-Петербург от России».

В январе 2023 года Октябрьский суд Петербурга уже назначал Оксимирону административный штраф в размере 70 тысяч рублей за «призывы к сепаратизму» в песне «Ойда».

Продюсер Оксимирона Евгения Муродшоева, выступавшая ответчиком на процессе, заявляла, что уже «предприняла исчерпывающие меры» по удалению песни и не должна нести ответственность.

OXXXYMIRON — ОЙДА (2022) oxxxymironofficial

В декабре 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Поводом к административному делу послужил антивоенный пост во «ВКонтакте», который рэпер опубликовал в день начала российского вторжения в Украину. В октябре Минюст РФ объявил певца «иностранным агентом».