Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов медиагрупп StarLightMedia и «Интер» и запустили трансляцию парада Победы в Москве, сообщает «Детектор медиа».

Информацию о взломе журналистам подтвердили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. «Детектор медиа» уточняет, что после взлома украинские провайдеры перешли на альтернативный способ получения сигнала — IPTV.

Кибератаке также подверглась латвийская компании Balticom, на каналах которой показали парад Победы, пишет Delfi. Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил, что после взлома услуги интернет-телевидения были отключены, обстоятельства произошедшего выясняются.

О взломах телеканалов также сообщили в российских регионах. Как пишет РБК, в Уфе сигнал провайдера «Уфанет» прервался во время трансляции парада. Эфир на нескольких телеканалах остановился на одном кадре, а еще несколько каналов транслировали кадры, связанные с войной в Украине. Помимо этого, трансляцию парада прервали в Башкортостане, а также в Омской и Иркутской областях, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Кроме того, о взломе «одной из платформ для трансляции ТВ-каналов» сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков. Он добавил, что проблема будет решена в «ближайшее время». Других подробностей он не привел.

Ранее анонимный участник хакерской группы «Килобайт V» заявил РИА Новости, что российские хакеры по случаю Дня Победы взломали 100 украинских сайтов, где разместили поздравления и инструкцию по сдаче в плен для военнослужащих ВСУ. По словам собеседника агентства, главным образом хакеры взламывали сайты учебных заведений.