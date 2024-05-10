На нефтеперерабатывающем заводе под Калугой произошел пожар после атаки беспилотника

В Калужской области после атаки беспилотника в ночь на 10 мая произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Первый завод». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, загорелись три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Сейчас возгорание уже потушено.

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Осторожно! На видео ниже слышен мат.

В течение ночи беспилотники атаковали и другие регионы РФ. В Минобороны заявили, что системы ПВО сбили пять украинских дронов: три в Брянской области, один в Белгородской и еще один в Подмосковье.

«Первый завод» — крупнейший НПЗ в Калужской области. Украинские дроны уже атаковали его 15 марта.

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на российские НПЗ ответом на удары войск РФ по энергетике Украины.

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