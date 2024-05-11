В Курской и Белгородской областях два человека погибли при атаке украинских дронов, сбросивших взрывные устройства
Источник: Вячеслав Гладков
Украинские дроны атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области и город Суджа Курской области.
В Новостроевке-Первой квадрокоптер сбросил на стоящий у обочины грузовой автомобиль два взрывных устройства, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один мужчина погиб на месте от полученных ран, еще один с осколочными ранениями ног доставлен в больницу.
В Судже местный житель получил ранения в результате атаки дрона, также сбросившего взрывное устройство, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных ран он умер.