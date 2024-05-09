Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим» в Башкирии

Беспилотник атаковал промышленную зону в городе Салават, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, после атаки произошло задымление «в районе одной из установок» предприятия «Газпром нефтехим Салават».

«Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП — экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать», — заявил Хабиров, назвав атаку «попыткой опорочить наш праздник» — 9 Мая.

По данным телеграм-канала «Базы» беспилотник попал в установку каталитического крекинга «Газпром нефтехим». Утверждается, что произошло небольшое возгорание, сотрудников завода не стали эвакуировать.

«Газпром нефтехим Салават», отмечает «Интерфакс», осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».

Город Салават находится примерно в 1,5- 2 тысячах километров от границы с Украиной.

Украинские беспилотники регулярно атакуют объекты на территории России, в том числе нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на российские НПЗ ответом на удары войск РФ по энергетике Украины.

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