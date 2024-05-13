В Белгороде завершили разбор завалов жилого дома. Спасатели извлекли 15 тел, еще три человека погибли во время вечернего обстрела города

В Белгороде завершили разбор завалов жилого дома на улице Щорса, подъезд которого обрушился накануне от взрыва. Спасатели извлекли из-под обломков 15 тел, сообщил утром в понедельник, 13 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего за сутки в городе, по словам Гладкова, в результате атак погибли 19 человек. Помимо 15 человек, ставших жертвами обрушения дома, еще трое мирных жителей погибли при вечерних обстрелах Белгорода. Кроме того, в больнице умерла женщина, получившая ранения в субботу, 11 мая.

При обрушении дома 27 человек были ранены, сообщил Гладков. 10 из них получили амбулаторную помощь, шестерых готовят к отправке в федеральные клиники. Среди них есть полуторамесячный ребенок с матерью. Еще 11 человек остаются в местных больницах, уточнил губернатор.⠀

36 жителей разрушенного дома находятся в пунктах временного размещения. Гладков пообещал, что оперативный штаб обсудит меры поддержки для тех, кто лишился жилья.

12 мая в Белгороде практически полностью обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Минобороны России заявило, что жилой дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». Во время разбора завалов в Белгороде еще несколько раз звучала сирена ракетной опасности.

Вечером в этот же день после очередной тревоги Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над городом. В селе Черемошное Белгородского района снаряд разрушил жилой дом, трое мирных жителей получили легкие повреждения. После этого в городе снова была запущена сирена ракетной опасности, однако о погибших в результате обстрела Гладков не сообщал.

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли 12 человек, еще 20 ранены Минобороны РФ заявило, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У»

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли 12 человек, еще 20 ранены Минобороны РФ заявило, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У»