Белгород вновь попал под обстрел. Губернатор сообщил о семи пострадавших
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.
В результате пострадали семь мирных жителей. По данным Гладкова, двое мужчин получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое.
Еще четверо мужчин госпитализированы с осколочными ранениями разных частей тела. Один пострадавший от госпитализации отказался.
Ранее Минобороны России сообщило, что в районе 17 часов по московскому времени ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство утверждает, что средства ПВО сбили 16 снарядов над областью.
12 мая в Белгороде практически полностью обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Минобороны России заявило, что жилой дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». В результате обрушения подъезда погибли 15 человек.