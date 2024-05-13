Белгород вновь попал под обстрел. Губернатор сообщил о семи пострадавших

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

В результате пострадали семь мирных жителей. По данным Гладкова, двое мужчин получили черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Еще четверо мужчин госпитализированы с осколочными ранениями разных частей тела. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе 17 часов по московскому времени ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство утверждает, что средства ПВО сбили 16 снарядов над областью.

12 мая в Белгороде практически полностью обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Минобороны России заявило, что жилой дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». В результате обрушения подъезда погибли 15 человек.

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