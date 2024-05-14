Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 16 человек

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого десятиэтажного дома на улице Щорса обнаружено тело еще одной погибшей местной жительницы, сообщает МЧС.

Таким образом, общее число погибших в результате обрушения выросло до 16 человек. Еще 27 человек получили ранения.

Днем 12 мая в Белгороде, который с начала полномасштабного российского вторжения в Украину регулярно подвергается обстрелам, обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Перед этим в городе был объявлен сигнал ракетной опасности. Минобороны России заявило, что дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что подъезд был разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ. Власти Украины официально инцидент в Белгороде не комментировали, но в местных СМИ появлялись версии, что подъезд могли взорвать изнутри, либо на него была сброшена российская авиабомба.

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