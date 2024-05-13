СБУ сообщила о задержании «агентов ГРУ», подозреваемых в подготовке терактов в Киеве на 9 мая

В Киеве задержаны «агенты российского ГРУ», подозреваемые в подготовке серии терактов в столице Украины, заявила Служба безопасности Украины.

По версии СБУ, подозреваемые установили взрывные устройства в строительных гипермаркетах и возле одного из кафе. Взрывы должны были произойти 9 мая 2024 года, утверждает спецслужба.

Взрывные устройства были замаскированы под упаковки из-под чая. В СБУ заявили, что бомбы должны были сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов. Куратором терактов СБУ называет предполагаемого сотрудника российского ГРУ Юрия Сизова.

В отношении задержанных расследуется уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии и теракте. СБУ утверждает, что задержала «непосредственных исполнителей теракта», но их число не называет. Из опубликованных фотографий следует, что задержаны два человека.

Служба безопасности Украины 7 мая сообщала, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, участники которой готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и других высокопоставленных лиц. Тогда задержаны были двое полковников Управления государственной охраны Украины. Через два дня Зеленский отправил в отставку начальника Управления госохраны Сергея Рудя.

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