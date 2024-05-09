Зеленский уволил главу Управления госохраны. СБУ сообщала о задержании двух полковников этой службы по делу о подготовке покушения на президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Причина увольнения не сообщается. Рудь занимал эту должность с 2019 года.

Управление государственной охраны Украины подчиняется непосредственно президенту страны и занимается охраной высших должностных лиц, в том числе отвечает за безопасность главы государства.

7 мая Служба безопасности Украины сообщала, что разоблачила агентурную сеть ФСБ, участники которой готовили покушение на Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и других высокопоставленных лиц. Задержаны были двое полковников Управления государственной охраны Украины. Их обвинили в государственной измене и подготовке теракта.

Издание «Страна.ua» пишет, что один из задержанных — близкий к Рудю полковник Андрей Гук. По словам собеседников издания, у спецслужб «уже давно были вопросы» к Гуку, но Рудь долгое время «прикрывал» его.

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