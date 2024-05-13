Война Восемьсот десятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 мая читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Путин уволил Шойгу с поста министра обороны РФ— и перевел в Совет безопасности. Новым главой военного ведомства станет экономист Андрей Белоусов.
- Генштаб ВСУ: Россия имеет тактический успех на харьковском направлении, идут бои за Волчанск.
- В результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде погибли 15 человек, еще 27 получили ранения.
- ФСБ заявила о задержании по делу о «госизмене» бывшего сотрудника «Яндекса». Его подозревают в переводе денег для ВСУ.
- WSJ: украинские силы ПВО сбивают лишь 30% ракет. Показатель их эффективности резко снизился.
- Депутат из Астраханской области заявил, что его машину взорвали в «зоне СВО».
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Служба безопасности Украины отчиталась о задержании «агентурно-боевой группы» российского ГРУ, которая, как утверждается, планировала серию терактов в Киеве на 9 мая.
По данным спецслужбы, в общей сложности предотвращены четыре теракта. Задержанные планировали заложить взрывные устройства, замаскированные под упаковки из-под чая, в строительных гипермаркетах одной из известных торговых сетей, а также в автомобиле, припаркованном возле одного из популярных кафе.
Как планировали злоумышленники, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб мирному населению. Ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать, заявляют в СБУ.
Таким образом, Главное управление Генштаба вооруженных сил России (более известное как ГРУ) хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, ожидающего прихода «русского мира».
Куратором терактов называется сотрудник ГРУ Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части № 92154. Он также отвечал за организацию диверсии, которая должна была произойти в феврале 2024 года во Львовской области, но была предотвращена СБУ.
«Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную сущность. Мы сработали на упреждение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован — их ждет заслуженное наказание. Как и всякого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб», — заявил глава СБУ Василий Малюк.
Ежедневная сводка Минобороны РФ
- Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого Харьковской области. Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Глубокого и Тихого.
- Подразделение группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Кировска и Торского Донецкой области. Отражены 13 контратак в районах Кисловки Харьковской области, Невского, Новоегоровки, Макеевки и Червоной Дибровы Луганской области.
- «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Антоновки и Григоровки Донецкой области. За сутки отражены три контратаки в районах Спорного и Раздоловки.
- Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское Донецкой области. Отражены семь украинских контратак в районах Шумов, Очеретино и Нетайлово.
- Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе Великой Новоселки Донецкой области. Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским формированиям в районах Орехова Запорожской области, Ивановки, Тягинки и Золотой Балки Херсонской области.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах. Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27, уничтожили 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Владимир Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу. Вместо него новым главой ведомства предлагается назначить бывшего вице-премьера и советника Путина по экономической политике Андрея Белоусова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение тем, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны. По его словам, под руководством гражданского чиновника Минобороны должно стать открытым для инноваций и внедрения «передовых идей».
Российские «военкоры» и Z-каналы на решение Путина отреагировали с осторожностью: большинство пытаются отыскать плюсы в назначении незнакомого им кандидата из экономической сферы, а возглавлявшего ведомство последние 12 лет Шойгу, которого перевели на должность секретаря Совета безопасности, практически не упоминают.
«Медуза» собрала основные реакции провоенных каналов и блогеров.
В Белгородской области упала российская авиабомба ФАБ-500, пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «База».
Местные жители заявили, что боеприпас упал вечером 12 мая в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района. Бомба зарылась глубоко в землю и не взорвалась.
В результате инцидента никто не пострадал. Жителей близлежащих домов намерены эвакуировать, чтобы уничтожить боеприпас.
Официально власти о падении бомбы ничего не сообщали.
По подсчетам телеграм-канала «Астра», с начала весны 2024 года военные сбросили на российские и оккупированные украинские регионы как минимум 32 ФАБ.
Укрепления вокруг Волчанска были построены, однако из-за постоянных обстрелов со стороны России возводить их было непросто, заявил глава военной администрации города Тамаз Гамбарашвили в эфире «Радио Свобода».
«И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и крайне тяжелая. Потому что город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень тяжело <…> работать под обстрелами очень опасно», — цитирует Гамбарашвили Hromadske.
На уточняющий вопрос о том, что делалось до наступления российских сил, Гамбарашвили ответил: «Все было построено. Но, может быть, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы — четыре километра. Было очень тяжело строить фортификационные сооружения».
Волчанск стал одной из целей российской армии, которая начала новое наступление в Харьковской области 10 мая. По последним данным Генштаба ВСУ, военнослужащие РФ «имеют тактический успех» в боях за город. В наступлении задействованы до пяти батальонов. По данным украинского OSINT-проекта DeepState, российские военные закрепляются в окрестностях Волчанска.
Из-за значительных повреждений энергообъектов и нехватки электроэнергии в Украине возможны ограничения для промышленных потребителей, сообщает министерство энергетики страны.
Украинская энергетика продолжает испытывать трудности из-за массированных российских атак по объектам инфраструктуры.
За прошедшие сутки потребности энергосистемы покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии, рассказали в министерстве. Суммарный объем экстренной помощи увеличился с менее чем 1%, до примерно 2% от суточного потребления энергосистемы.
«Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Также из-за нехватки электроэнергии в вечерние часы возможны ограничения потребления для промышленных потребителей», — говорится в заявлении Минэнерго.
Служба безопасности Украины причастна к ночным атакам дронов 13 мая на территории Белгородской и Липецкой областей, заявил «Украинской правде» и Hromadske источник в спецслужбе.
В результате атак беспилотников, утверждают в СБУ, произошли пожары на нефтебазе «Осколнефтеснаб» возле города Старый Оскол Белгородской области, а также на электроподстанции «Елецкая» в Липецкой области. Собеседник журналистов рассказал, что подстанция питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию «Становая» и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.
Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ и подобные атаки для подрыва военного потенциала России будут продолжаться, заявил источник в украинской спецслужбе.
Утром 13 мая Минобороны РФ отчитывалось, что сбило 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников над территорией Белгородской области, а также по восемь и четыре дрона — над Курской и Липецкой областями соответственно.
Губернатор Липецкой области подтверждал, что после атаки дронов в Становлянском округе загорелась электроподстанция.
Российские и украинские телеграм-каналы сообщают о сильном взрыве в Краснодоне Луганской области, оккупированном российскими войсками.
По предварительным данным, удар пришелся по российскому штабу или складу боеприпасов.
Официальных данных пока нет.
За сутки российские войска обстреляли территорию десяти областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черниговской. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 139 населенных пунктов и 82 объекта инфраструктуры. Российская армия применяла артиллерию, минометы, танки, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники, тактическую авиацию.
МВД объявило в розыск активистку антивоенного проекта Freedom Birds for Ukraine и правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. На карточку в базе розыска обратила внимание «Медиазона».
Месяц назад провластный активист Виталий Бородин заявил, что написал на Богданову донос, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Доносчик утверждает, что Богданова «выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины», а также «призывала нанести ядерный удар по Москве».
В оккупированном Мариуполе 9 мая сбили три украинских дрона со взрывчаткой, сообщило управление ФСБ в аннексированной ДНР.
По утверждению ведомства, эти беспилотники «были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе».
Саперы обезвредили дроны и уничтожили взрывчатые вещества на специальном полигоне. Общая масса взрывчатки, по подсчетам ФСБ, составила 36 килограммов.
Один местный житель погиб и еще двое получили ранения в результате российского обстрела приграничных районов Сумской области.
По данным украинской прокуратуры, 12 мая войска РФ обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Краснопольской общины. В одном из частных домов погиб 70-летний мужчина, его 41-летний брат и 19-летний сын получили ранения.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженным с умышленными убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Российская армия захватила три села в Харьковской области, сообщает украинский OSINT-проект DeepState.
По информации исследователей открытых данных, это села Мороховец, Олейниково и Зеленое. Также в утренней сводке сообщается, что российские военные продвинулись возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского.
Утром 10 мая российская армия утром начала новое наступление в приграничных районах Харьковской области. Его возможной целью называют создание «буферной зоны».
В субботу российское военное ведомство заявляло, что армия РФ захватила Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. В воскресенье Минобороны РФ отчиталось о захвате еще четырех сел: это Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые, как утверждается, причастны к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.
В списке 29 фамилий — это личный состав подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации ВВС РФ. Входящие в дивизию 121-й и 52-й авиационные полки базируются на военных аэродромах Энгельс и Шайковка в Саратовской и Калужской областях.
«Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастной к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/ Ту-160). Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории России», — говорится в заявлении ГУР.
ФСБ заявила, что задержала в Нижегородской области бывшего сотрудника «Яндекса», который подозревается в переводе денег украинской армии. Возбуждено дело о «госизмене».
В сообщении спецслужбы говорится, что мужчина (его имя не раскрывается) «осуществил перевод личных денежных средств на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов». Ранее он также привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, а во время мобилизации покинул страну.
ФСБ также распространила видео, на котором задержанный дает признательные показания. Он рассказывает, что в 2022 году переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым».
По статье о «госизмене» задержанному может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов заявил, что его машину подорвали на фронте.
Он утверждает, что в момент взрыва находился в автомобиле, но не пострадал. Как пишет депутат в соцсетях, он вез родным личные вещи раненого бойца.
Харитонов опубликовал видео горящего автомобиля. Где и когда была сделана съемка, неизвестно.
Как пишет «Настоящее время», с начала полномасштабного вторжения российского вторжения Харитонов возил на фронт гуманитарную помощь российским военным, а в октябре 2023 года ушел на войну добровольцем.
О ситуации в регионах Украины к утру 13 мая
Запорожская область. За минувшие сутки войска РФ ударили по региону 399 раз, применяя артиллерию, РСЗО, авиацию и беспилотники. Под огнем находились девять населенных пунктов. Поступило два сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Херсонская область. За сутки российские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам, включая Херсон. Целями армии РФ стали жилые кварталы, повреждены четыре частных дома. Также зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и вышку сотовой связи. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Харьковская область. Под огнем противника находились более 30 населенных пунктов, ударов по областному центру за минувшие сутки не зафиксировано. В Волчанске в результате обстрелов повреждены частные дома, пострадали семеро местных жителей. Также повреждения и пострадавшие есть в селах Малые Проходы, Двуречная, Липцы, Изюм.
Сумская область. За ночь и утро войска РФ совершили пять обстрелов приграничных территорий. Под огнем находились Белопольская и Краснопольская общины, зафиксированы 24 взрыва. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
В марте 2024 года Виктория Нуланд ушла с поста заместителя госсекретаря США. В начале своей карьеры, с 1991-го по 1993-й, Нуланд работала в американском посольстве в Москве и отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина. Затем, уже в должности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии, она приезжала на Майдан в Киев и публично поддерживала протестующих — например, раздавала им печенье (в России эти «печеньки Госдепа» стали популярным мемом). С первых дней российско-украинской войны Нуланд помогала разрабатывать ответ США на вторжение армии РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что усилия Нуланд «были незаменимы для противостояния» российской агрессии. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с Викторией Нуланд.
Минобороны РФ заявило, что за ночь отбило воздушные атаки ВСУ в трех российских регионах, а также аннексированном Крыму.
Военное ведомство утверждает, что уничтожило 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотников над территорией Белгородской области, а также по восемь и четыре дрона — над Курской и Липецкой областями соответственно.
В Крыму сбиты четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников, заявили в Минобороны.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Становлянском округе в результате атаки беспилотников загорелась электроподстанция. «БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал он в телеграме.
ПВО Украины за последний месяц удавалось сбивать лишь 30% ракет, запущенных российскими войсками, пишет The Wall Street Journal.
При этом за последние полгода украинские силы противовоздушной обороны сбивали в среднем 46% ракет, а для предыдущего полугодия показатель эффективности ПВО составлял 73%, подсчитали журналисты издания на основании данных, распространяемых командованием Воздушных сил ВСУ.
В случае дронов, которые легче уничтожать, отмечает WSJ, показатель эффективности ПВО изменился незначительно — снизившись лишь на 1%, до 82% в среднем за последние полгода.
Эвакуация из Волчанска, 12 мая
На фоне боев за Волчанск, о которых сообщает Генштаб ВСУ, из города и близлежащих населенных пунктов эвакуировали почти шесть тысяч человек, заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По данным чиновника, из Чугуевского района вывезены 1695 местных жителей, из Харьковского — еще 2589 человек.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов накануне заявил, что в Киеве заранее знали о планах российской армии по наступлению в Харьковской области.
«Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано, как и положено Главным управлением разведки, все необходимые инстанции, руководство и командование», — сказал представитель ГУР.
Генштаб ВСУ: Россия имеет тактический успех на харьковском направлении
Оперативная обстановка на харьковском направлении остается сложной и динамично меняется, сообщил Генштаб ВСУ в ночь на 13 мая.
Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка.
Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица, Плетеневка — Тихое.
Согласно украинским военным, в течение прошедших суток войска РФ совершили на этих направлениях 22 штурмовых действия, 14 из которых еще продолжаются.
«Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Минобороны РФ за последние два дня отчиталось о захвате как минимум девяти населенных пунктов в Харьковской области — это села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ.
До этого Шойгу 12 лет возглавлял Минобороны РФ — с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года.
Новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который до отставки кабинета министров РФ занимал пост первого вице-премьера.
Всего за прошедшие сутки в результате атак на Белгород погибли 19 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Помимо 15 человек, ставших жертвами обрушения подъезда дома на улице Щорса, еще трое мирных жителей погибли при вечерних обстрелах Белгорода. Кроме того, в больнице умерла женщина, получившая ранения в субботу, 11 мая.
При обрушении дома были ранены 27 человек, сообщил Гладков. Десять из них получили амбулаторную помощь, шестерых готовят к отправке в федеральные клиники. Среди них есть полуторамесячный ребенок с матерью. Еще 11 человек остаются в местных больницах, уточнил губернатор.
В Белгороде завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого десятиэтажного дома по улице Щорса.
По данным МЧС, спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших. Еще 17 местных жителей спасены.
Здравствуйте. Сегодня 810-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.