Война Восемьсот десятый день. Онлайн «Медузы»

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании «агентурно-боевой группы» российского ГРУ, которая, как утверждается, планировала серию терактов в Киеве на 9 мая.

По данным спецслужбы, в общей сложности предотвращены четыре теракта. Задержанные планировали заложить взрывные устройства, замаскированные под упаковки из-под чая, в строительных гипермаркетах одной из известных торговых сетей, а также в автомобиле, припаркованном возле одного из популярных кафе.

Как планировали злоумышленники, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб мирному населению. Ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов, чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать, заявляют в СБУ.

Таким образом, Главное управление Генштаба вооруженных сил России (более известное как ГРУ) хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, ожидающего прихода «русского мира».

Куратором терактов называется сотрудник ГРУ Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части № 92154. Он также отвечал за организацию диверсии, которая должна была произойти в феврале 2024 года во Львовской области, но была предотвращена СБУ.

«Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную сущность. Мы сработали на упреждение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован — их ждет заслуженное наказание. Как и всякого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб», — заявил глава СБУ Василий Малюк.