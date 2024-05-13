Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил 15 человек, которые участвовали в спасении людей из автобуса, упавшего в Мойку. Во время церемонии он упомянул войну с Украиной и заявил, что Россия борется с «мировым злом», пишет «Фонтанка».

Награды получили капитаны катеров и автомобилисты, оказавшиеся на месте происшествия. Им вручили знак отличия «За доблесть в спасении» и наградные часы.

«Мы сегодня с вами тоже герои, потому что помогаем нашим воинам, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня Россия ведь не воюет с украинцами, американцами, англичанами, французами — нет. Сегодня Россия воюет с мировым злом», — заявил Беглов в ходе церемонии, которая прошла 13 мая в Смольном.

Днем 10 мая в Петербурге рейсовый автобус врезался в автомобили, после чего упал с Поцелуева моста в реку Мойку. В автобусе в тот момент находились восемь пассажиров, семь из которых погибли. После падения автобуса на помощь пассажирам бросились водители проезжавших мимо автомобилей.

В результате аварии также выжил водитель автобуса — 44-летний уроженец Таджикистана, гражданин России Рахматшоха Курбонов. 12 мая суд отправил его в СИЗО по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Против него возбудили еще одно уголовное дело — о незаконной легализации мигрантов. В рамках расследования также задержали начальника автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку пассажиров. Водитель утверждал, что у автобуса плохо работали тормоза.

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