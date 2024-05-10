В Санкт-Петербурге три человека погибли в результате падения рейсового автобуса в реку Мойку. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Инцидент произошел днем 10 мая на Поцелуевом мосту, который находится напротив Центрального военно-морского музея. На кадрах камеры видеонаблюдения, попавших в СМИ, видно, как автобус, едущий по набережной, начинает вилять из стороны в сторону, после чего резко поворачивает на мост, сталкивается с двумя легковыми автомобилями и, пробив ограждение, падает в реку.

Первыми спасать пассажиров автобуса стали пассажиры проплывавшего мимо речного трамвая, водители проезжавших автомобилей и рабочие, занятые на строительстве неподалеку, — они бросали в реку спасательные круги, несколько человек сами прыгнули в воду. Вскоре на место прибыли спасатели и полицейские — в общей сложности, в операции были задействованы 69 человек.

В автобусе на момент инцидента, по уточненным данным, находились 15 человек. Шестеро из них смогли выбраться сами и при помощи очевидцев, еще девятерых из автобуса вытащили сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что помимо трех погибших, четверо были госпитализированы в состоянии клинической смерти, состояние еще двоих оценивается как тяжелое.

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

Водитель автобуса задержан, его доставили в больницу. По информации «Осторожно, новости», это 44-летний уроженец Таджикистана, гражданин России Рахматшох К. Его жена заявила телеграм-каналу «112», что его заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. При этом представители властей сообщили, что перед выходом на работу водитель прошел необходимое освидетельствование.

МЧС России

Пострадавший автобус принадлежал компании ООО «Такси». Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, за последние два с половиной года ее 23 раза штрафовали за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии на общую сумму в 3,6 миллиона рублей. В компании заявили, что автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая и был исправен.

По факту инцидента возбуждены два уголовных дела. Первое — по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Второе — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).